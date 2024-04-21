"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии

БАКУ /Trend/ - "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии по футболу, передает Trend.

Согласно информации, в полуфинале команда в серии пенальти одержала победу на клубом из второго по силе дивизиона чемпионата Англии "Ковентри".

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 3:3. Скотт Мактоминей (23-я минута), Гарри Магуайр (45+1) и Бруну Фернандеш (58) забили за "Манчестер Юнайтед". В составе "Ковентри" отличились Эллис Симмс (71), Каллум О’Хара (79) и Хаджи Райт (90+5, пенальти). Игроки «Манчестер Юнайтед» были точнее в серии пенальти – 4:2.

В финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити". Матч состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.