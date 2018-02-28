В Баку пройдет конкурс моделей Kids Best Model of Azerbaijan 2018

БАКУ /Trend Life/ - Ваш ребенок любит быть в центре внимания, меряет тайком мамины туфли и украшения, позирует перед зеркалом, подражая моделям из телевизора, и мечтает о подиуме? Эти мечты могут стать реальностью, и совсем не понарошку!

В Баку в отеле Holiday Inn, 11 марта в 18.00, пройдет конкурс моделей Kids Best Model of Azerbaijan 2018, организованный Star Kids Group, сообщила Trend Life директор компании Айгюн Алиева.

Kids Best Model of Azerbaijan - конкурс юных моделей, поиск новых модных лиц, выявление талантливых детей, которые хотят реализовать себя на подиуме. В конкурсе примут участие юные модели от 4 до 14 лет – 40 девочек и 48 мальчика.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.