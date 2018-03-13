В Баку определены победители конкурса моделей Kids Best Model of Azerbaijan 2018 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в отеле Holiday Inn прошел конкурс моделей Kids Best Model of Azerbaijan 2018, организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life.

Kids Best Model of Azerbaijan - конкурс юных моделей, поиск новых модных лиц, выявление талантливых детей, которые хотят реализовать себя на подиуме. В конкурсе приняли участие юные модели от 4 до 14 лет – 40 девочек и 48 мальчика. Ведущим вечера был Шахрияр Абилов.

В состав жюри вошли – заслуженный деятель искусств Азербайджана, модельер-дизайнер Фахрия Халафова, исполнители Джейхун Бакинский и Яшар Юсуб, телеведущая Летафет Алекперова, директор Академии этики Гюнель Ибрагимова, руководитель "Vəfa Tekstil" Вафа Мурадзаде, председатель благотворительного общества "Sevgi birliyi" и зампред общества инвалидов Насиминского района Баку Гамар Алиярова, руоковдитель Дома моды Shine Шалала Магсудова, руководитель "A-STUDİO" Айсель Ибрагимова. Автор проекта – директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

Победителями в различных возрастных категориях среди юных моделей были названы: Амира Сафарова и Рауль Газизаде (4-6 лет), Нармин Кочан и Султан-Али Амиров (6-9), Ляман Аббасова и Шамиль Османлы (10-14). В различных номинациях: Принцесса – Азиза Аллахвердиева, Принц – Мухаммед Абдиев, Мисс очарование – Гюльнар Мамедова, Мистер красавчик и Мистер шарм – Наби Сеидов, Мисс улыбка – Элай Багирли, Мистер улыбка – Хатам Набиев, Мисс зрительских симпатий – Фатима Гусейн, Мистер зрительских симпатий – Султан Гумбатзаде, Мисс шарм – Фидан Байрамова, Miss Fashion – Аиша Исазаде, Mister Fashion – Ибрагим Исрафилов, Мисс спорт – Аян Рустамзаде, Мистер спорт – Мухаммед Гасымзаде, Фото модель – Марьям Гасанли и Нихад Пашаев, Мисс актриса – Айлин Ибрагимова, Мистер актёр – Кянан Агабаба.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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