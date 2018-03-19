Азербайджанские звезды в национальной одежде отмечают Новруз (ФОТО)

19 марта 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По всей стране проводятся праздничные мероприятия, проходят развлекательные вечера и концерты, телезрителям представляются интересные передачи. Традиционно в эти дни принято встречать праздник в национальной одежде. Руководитель Центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова считает, что Новруз и национальная одежда отражают древнюю азербайджанскую культуру.

"Новруз и национальная одежда отражают нашу древнюю историю, этнографию, культуру, народное творчество, все самое прекрасное азербайджанского народа. Наша национальная одежда очень красива и самобытна. Азербайджанское искусство даёт о себе знать и в украшении костюма художественными вышивками, в ткачестве и вязании. А стилизованные костюмы с использованием национальных орнаментов учитывают современные тренды и привносят новые яркие краски в традиции прошлого", - рассказала Trend Life Гюльнара Халилова.

Ниже представлена фотосессия с праздничных выпусков телепередач, посвященных Новрузу - исполнителей мугама и народных песен, исполнителей и телеведущих в национальной одежде от Гюльнары Халиловой. Среди них народные артисты Сакина Исмайлова и Назакет Теймурова, а также Эмиль Шахзаде, Азер Сулейманлы, Ламия Алекбергызы, Кямиля Бабаева, Рашад Мехтили, Айнур Фатуллаева, Афаг Гянджали, Наджиба Алиханова, Заур Камал, Нурана Нур, Айшан Мастанова и другие.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

(Автор: Вугар Иманов)

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