Каноны женской моды Азербайджана в Грузии: Дефиле сквозь время

БАКУ /Trend Life/ - Музей культуры Азербайджана имени Мирза Фатали Ахундов в Тбилиси совместно с Инициативным объединением кураторов (ICU) с 20 по 26 апреля представит выставку фотопроекта «Дефиле сквозь время: каноны женской моды Азербайджана» азербайджанского фотографа Рустама Гусейнова, посвященную особенностям традиционных женских костюмов, сообщил Trend Life автор экспозиции.

Концепция проекта включает визуальную демонстрацию зрителям современными средствами наиболее интересных дизайнерских образцов исторических азербайджанских костюмов, иллюстрируя этим эволюцию женской моды сквозь временное пространство и ее отражение в современном контексте моды. Куратор проекта Кенуль Рафиева ставит перед собой цель показать национальную идентичность через традиционный костюм азербайджанской женщины, который на протяжении веков являлся отражением самобытной культуры азербайджанского народа. Постепенно видоизменяясь, национальный костюм становился выразителем менталитета народа и мог поведать очень многое о местных традициях и обычаях.

Рустам Гусейнов посвятил серию фотографий красоте и разнообразию традиционной женской одежды, объединяя культурно-исторический интерес с дизайнерским. Его экспозиция включает в себя 25 фотопортретов девушек в традиционной одежде различных регионов Азербайджана, показывающих многогранность обычаев и жизни страны. При подготовке работ были использованы образцы одежды из личной исторической коллекции одежды дизайнера и коллекционера одежды Натаван Алиевой. Реконструкция традиционных образов исторических эпох является важным этапом в сбережении национального культурного наследия и узнаваемости национального образа в массовом сознании, утраченного общественной памятью и известного лишь очень узкому кругу специалистов. Рустам Гусейнов в своих работах уделяет особое внимание интерпретации традиционных головных уборов женщин Азербайджана, подчеркивающих возрастные и социальные различия. Особую прелесть женскому облику придают тончайшие шелковые платки – кялагаи (в ноябре 2014 года традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО), сочетающиеся с диадемами и арахчынами. Азербайджанки, выходя из дома, поверх любой одежды и головного убора покрывались чаршабом из хлопчатобумажных и шелковых гладких и набивных тканей. Эта часть верхней одежды могла быть атласной однотонной, или шелковой, клетчатой или цветной. Силуэт костюма, его декоративное решение подчинялись пластичности шелковых тканей, фактурам атласа, мягкости бархата. Верхняя одежда, покрывающие плечи – архалыг, чепкен, леббаде, кюледже, кюрду, эшмек и бахари, имела на талии баску, собранную в сборку или мелкую складку, которая подчеркивала талию и увеличивала окружность бедер. Наличие пышной многослойной юбки делало силуэт женщины более объемным и визуально привлекательным.

Эти традиции с успехом продолжают современные азербайджанские дизайнеры одежды. В рамках проекта «Дефиле сквозь время: каноны женской моды в Азербайджане» состоится показ современной коллекции азербайджанского дизайнера Натаван Алиевой «Neo Classic Love», визуализирующей современное восприятие разнообразия традиционных женских костюмов в контексте возрождающейся моды на этно-стиль в повседневной одежде. Перекликаясь с авторскими фотографиями традиционного облика азербайджанской женщины, коллекция Натаван Алиевой, современная по крою и форме, но акцентирующая внимание зрителя на цветах национальной одежды 19 века, таких как бордовый, синий, бирюзовый, использует элементы национального гардероба – келагаи и вязаные носки. В созданных вручную и с присущей дизайнеру скрупулезностью, аксессуарах, преобладают мотивы национальной вышивки. Эта коллекция связывает историческое прошлое азербайджанского женского костюма с современными тенденциями моды.

(Автор: Вугар Иманов)

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