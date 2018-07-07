Самые красивые девушки и парни Азербайджана 2018 года – финал Miss & Mister Azerbaijan (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan-2018, сообщает Trend Life.

Проект длился восемь месяцев, в течение которого участники проходили специальное обучение модельной хореографии и теоритические тренинги, принимали участие в различных дефиле и светских мероприятиях, а также учились работать с фотографами и видеографами.

В финальном вечере приняли участие по 18 юношей и 15 девушек – парни и девушки, которые были отобраны по международным стандартам. Праздничный вечер открылся выступлением популярной группы «Şeron» и танцем «Яллы» финалистов конкурса в национальных нарядах. Ведущими вечера были позитивный Ширмамед Гусейнов и зажигательная Камиля Зейналова. Далее финалисты предстали перед членами жюри в коллекциях женской и мужской одежды от Дома моды SS Дильрубы Гасанлы. Затем девушки прошли по подиуму в роскошных коктейльных платьях от бренда ELDELL, а юноши показали маргинальную коллекцию дизайнера Фикрета Алиева. Жюри оценивало финалистов по 10-ти бальной системе, учитывались все критерии: внешние данные, пластика, умение подать себя на сцене и т.д.

В состав жюри вошли: основатель и главный организатор национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan Анеля Ордуханова, исполнительный директор конкурса Амиль Аббасов, руководитель Avenue Hotel Сабит Рзаев, режиссер и сценарист Кянан ММ, художественный руководитель группы «Şeron», музыкант и композитор Рустам Зейналлы, дизайнер Фикрет Алиев, художник-модельер Дильруба Гасанлы, директор Mario Russo Руслан Мамедов, I Vice Miss Azerbaijan 2017 Гюльнар Исаева, Mister Azerbaijan 2017 Али Гусейнов и II Vice Miss Top Model of the World 2015 & Miss Elegance 2015 Теграна Бахрузи.

Победителями были объявлены: Miss Azerbaijan 2018 - Нармин Гаджиева и Mister Azerbaijan 2018 - Шакир Ахмедзаде.

Были также определены лучшие в следующих номинациях: I Vice Miss Azerbaijan -

Зулейха Орудж, I Vice Mister Azerbaijan - Сябухи Пириев, II Vice Miss Azerbaijan - Фидан Талыбова, II Vice Mister Azerbaijan - Рахиль Абиев, III Vice Miss Azerbaijan -

Назрин Мустафазаде, III Vice Mister Azerbaijan – Мухаммед Рагимли, Miss Baku -

Сабина Абдуллазаде, Mister Baku - Юсиф Абдуллаев, Miss Super Model - Минара Гасанлы, Mister Super Model - Хидаят Халилов, Miss Photo Model - Кенуль Алекберова

Mister Photo Model - Ибрагим Мамедли, Mister Charisma - Ниджат Алекберли, Miss Charm - Гюнай Алескерова, Mister Style - Мирзага Керимов, Miss Grace - Гюльнар Юсифова, Mister Sport - Иса Алекберов, Miss Catwalk - Фидан Нуриева, Mister Catwalk - Бахтияр Джафаров, Miss Smile - Шебнем Тахмазова, Mister Smile - Мурад Алиев и Мамед Алиев, Miss Popular - Айдан Шабанлы, Mister Popular - Анар Мусаев.

Победители и призеры были отмечены ценными призами от спонсоров.

Фото - Тогрул Аббасов, видео - Digant Film.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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