По стопам Моники Беллуччи: азербайджанская певица в образе жгучей итальянки (ФОТО)

15 октября 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница, участница международного песенного конкурса "Евровидение-2014" Диляра Кязымова представила новую эффектную фотосессию, сообщает Trend Life.

Певица предстала в ярком образе жгучей итальянки. И несмотря на то, что фотосессия была снята в осеннем Баку, глядя на снимки артистки кажется, что она отдыхает прекрасном итальянском городе Портофино. Новый образ Диляры Кязымовой напоминает образ итальянской актрисы Моники Беллуччи, созданный для рекламы Dolce & Gabbana.

Фотопроект получился фееричным, ярким, и по-итальянски красочным. Крупные аксессуары, платья цветочной расцветки, цветы в волосах – такой увидели поклонники Диляру Кязымову в новой фотосессии.

Над проектом работали - фотограф Руслан Набиев и стилист Айтян Гусенова.

(Автор: Джани Бабаева)

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