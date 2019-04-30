В Баку пройдет детский конкурс моды, посвященный 96-летию Гейдара Алиева

30 апреля 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Holiday Inn Baku 9 мая в 18.00 пройдет детский конкурс моды Kids Fashion Show 2019, посвященный 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщила Trend Life автор проекта и руководитель Star Kids Group Айгюн Алиева.

В конкурсе примут участие 85 юных моделей от 4 до 14 лет и 16 дизайнеров. Зрители увидят показы детской моды, конкурс моделей и развлекательную концертную программу.

"Подиум детской моды - это не только стартовая площадка для юных талантов в сфере красоты и моды, но и неизменное место встречи творческих детей, которые с юных лет стараются сделать нашу жизнь ярче и красивее. Конкурс создан для того, чтобы дети смогли продемонстрировать свои таланты и достижения, а модельеры обменяться опытом". – отметила Айгюн Алиева.
Победители будут определены в различных возрастных категориях (модель и модельер/ девочки и мальчики), юные таланты отмечены специальными номинациями. Хореограф проекта – Сулейман Танехирли.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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