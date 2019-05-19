Названа ТОП-10 сценических нарядов "Евровидения 2019" (ФОТО)

19 мая 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель Центра азербайджанской национальной моды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила Trend Life десятку лучших, на ее взгляд, сценических нарядов "Евровидения 2019".

В ТОП-10 вошли (в алфавитном порядке): Австралия - Кейт Миллер-Хайдке, Азербайджан – Чингиз Мустаев, Бельгия - Элиот Вассамийе, Греция – Катерина Дуска, Израиль – Коби Марими, Кипр – Тамта, Португалия – Конан Осирис, Россия – Сергей Лазарев, Сербия - Невена Божович, Франция – Билаль Ассани.

Победителем 64-го международного конкурса песни "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль) сталь представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией "Arcade", второе место занял Алессандро Махмуд (Италия) с "Soldi", третье - Сергей Лазарев (Россия) с "Scream".

Наш Чингиз Мустафаев с композицией "Truth" ("Правда") занял седьмое место. Песня написана международной группой - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

(Автор: Вугар Иманов)

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