Впервые в мире будут отмечать День оперы – гламурные образы Фидан Гаджиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в мире, 25 октября 2019 года, будут отмечать День оперы. Инициатива принадлежит профессиональной ассоциации Opera Europa, объединяющей две сотни музыкальных театров, дата должна напоминать широкой общественности о самоценности этой формы искусства. Дату выбрали не случайно – она совпадает с днем рождения Жоржа Бизе. Для проведения праздника Opera Europa объединит свои усилия с аналогичными организациями Северной и Южной Америки, а также заручится поддержкой ЮНЕСКО. Праздник призван напомнить широкой общественности о самоценности этой формы искусства. Ведь каждый шедевр оперного искусства – это разнообразный и впечатляющий мир интереснейших сюжетов, полных ярких персонажей, со своими чувствами и переживаниями, мир богатейшего мелодического звучания, гармонии и оркестровых красок.

В связи с этим знаменательным событием солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Фидан Гаджиева представила гламурную фотосессию.

"Опера - великое искусство, соединяющее века! Опера - это целая жизнь, которую герои переживают на сцене, целая эпоха, со всей ее красотой, болью и страстью. Это необычный жанр, в котором объединяются и тесно переплетаются драматическое искусство, танцы, литература, пантомима, изобразительное искусство и, конечно, главенствует над всем этим музыка. Она способна точно передать человеческие переживания во всех тончайших оттенках. Именно поэтому столь широко влияние музыки на эмоциональное и эстетическое развитие человека", - сказала Фидан Гаджиева.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рамин Асланов)

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