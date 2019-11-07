В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)

7 ноября 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Caspian Business Hotel с 22 по 24 ноября пройдет Baku Fashion Festival, организованный Azerbaijan Luxury, сообщил Trend Life руководитель проекта и директор проекта Top Model Azerbaijan 2019 Новруз Исмаил.

В рамках Baku Fashion Festival, 22 ноября в 19.00, состоится церемония награждения Diamond Globe Awards. В мероприятии примут участие общественные деятели, представители культуры и искусства, индустрии моды и других сфер, в том числе двадцать представителей зарубежных стран.

Интересно, что каждый из гостей получит возможность не только пройтись по красной дорожке, но и самому принять участие в дефиле. Гостям будут представлены шоу-румы, показы мод и различные развлекательные мероприятия.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
  • В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards (ВИДЕО)
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