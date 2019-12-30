В чем встречать Новый год – гардероб азербайджанских звезд (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Предновогодняя суета охватила всех – и если подарки родным и близким уже куплены, меню на праздничный стол составлено, гости приглашены, теперь представительницам прекрасного пола стоит задуматься о том, в чем встречать праздник. Астрологи, дизайнеры и модные блогеры советуют встречать 2020 год обязательно в новом наряде. Также есть масса рекомендаций о том, какой цветовой гаммы должен быть наряд и бижутерия в праздничный вечер. Trend Life предлагает посмотреть, есть ли в гардеробе отечественных звезд наряды, подходящие под рекомендации астрологов и стилистов.

Представительницам прекрасного пола стоит обратить внимание на советы и остановить свой выбор на нарядах белых, серых или бежевых оттенков. Белые наряды очень идут Кямали Пириевой, Нуре Сури…

и Мехин Гумбатовой.

Также приветствуются серебрённые платья с пайетками. Такие мы нашли в гардеробе у Тунзали Агаевой, Эльнары Халиловой и Диляры Кязимовой.

Что касается украшений, для новогодней вечеринки подойдут металлические, золотые или серебряные аксессуары. Берем пример с Уснии Магеррамовой, Севды Яхъяевой и Ройи Айхан.

Есть советы и для мужчин - представители сильного пола также могут подобрать белый или бежевый костюм, например как Аббас Багиров и Фаиг Агаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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