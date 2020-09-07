Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой представлена многомиллионной аудитории IDFW (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция национальной одежды известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Карабах" представлена на первой цифровой Неделе моды IDFW (International Digital Fashion Week) в США, сообщает Trend Life.

International Digital Fashion Week - это площадка, которая объединяет модный мир Америки, Европы и Азии. В проекте принимают участие всемирно известные дизайнеры, представлены коллекции мировых брендов.

Неделя моды открылась 5 сентября c участием представителей 75 стран. В связи с пандемией коронавируса проект проводится в режиме онлайн. Коллекции будут представлены в течение шести месяцев на платформе FNL https://linktr.ee/fnlnetwork с многомиллионной зрительской аудиторией. Платформа FNL доступна для просмотра на различных устройствах гаджетов, TV и мобильных телефонах. Основатель FNL Network – Рокко Лео Гаглиоти (США).

Напомним, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)