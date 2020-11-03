Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)

Стиль 3 ноября 2020 16:18 (UTC+04:00)
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен потрясающе красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!", организованный при содействии Pİ GROUP, сообщает Trend Life.

В проекте приняли участие популярные блогеры Эльмира Намазова, Айсель Шукюрова, Нагехан Абдуллаева, танцовщица Лятифа Велизаде и танцеальная группа "Azəri Atəşi". Автор проекта – Исмаил Гасымов, автор идеи и сценарий – Пярвана Мамедова, монтаж - Sahilxan.

Проект направлен на поддержку освободительной миссии армии Азербайджана против армянских агрессоров и в знак братской солидарности Азербайджана, Турции и Пакистана.

В реализации проекта приняли участие "Bakı Milli Geyim Evi", "Baku Desing Center", "Azeratribut"и "Premium Production".

(Автор: Вугар Иманов)

Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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