Наряды звезд на Grammy (ФОТО)

В лос-анджелесском "Стейплс-центре" состоялась 63-я церемония вручения премии Grammy, где торжество ежегодно организуют с 1971 года, передает Trend Life со ссылкой на Vogue.ru

В этот раз мероприятие проходило в гибридном формате, однако без ярких выходов на красной дорожке (и реальной, и виртуальной) не обошлось.

Триумфаторами вечера стали Бейонсе и Megan Thee Stallion, появившаяся на церемонии в Dolce & Gabbana: обе исполнительницы победили сразу в нескольких номинациях. Альбомом года был признан Folklore Тейлор Свифт, выбравшей для торжества цветочное платье Oscar de la Renta, а лучшим вокальным поп-альбомом — Future Nostalgia Дуа Липы.

Представляем самые удачные образы гостей:

Тейлор Свифт

Гарри Стайлс

Билли Айлиш

Megan Thee Stallion

Бейонсе

Ноа Сайрус