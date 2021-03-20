Азербайджанские звезды в национальных костюмах в честь праздника Новруз (ФОТО)

АКУ /Trend Life/ - В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

В связи с праздником на своих страницах в социальных сетях звезды актрисы, телеведущие, медийные личности делятся фотографиями в национальных азербайджанских костюмах.

Trend Life представляет читателям фотографии азербайджанских звезд в национальной одежде, опубликованные в социальной сети.

Заслуженный работник культуры, телеведущая Лейла Гулиева

Танцовщица, актриса и телеведущая Оксана Расулова

Заслуженная артистка, актриса театра и кино Вафа Зейналова

Телеведущая Мехин Гумбатова

Заслуженная артистка, актриса театра и кино Усния Мурватова

Художница Милена Набиева​

Заслуженная артистка, актриса и телеведущая Диляра Алиева

Исполнительница Диляра Кязымова

Исполнительница Влада Ахундова

Телеведущая Кямаля Пириева

(Автор: Джани Бабаева)