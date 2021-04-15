В Азербайджане определяют Miss & Mister в виртуальном формате (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло закрытое награждение победителей Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan 2020" - Бану Шуджаи (Miss Azerbaijan) и Эльчина Дадашова (Mister Azerbaijan), сообщили Trend Life организаторы проекта.

"Прошлогодний финал Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan 2020" в связи с пандемией прошел в онлайн-формате. Во время трехчасового онлайн-финала жюри оценивало презентацию, навыки "подиумной" походки и личные качества. Далее жюри определило победителей и призеров в различных номинациях, которые из-за карантинных мер не могли получить свои награды. В этом году с соблюдением правил карантина провели закрытое мероприятие. Награждение остальных призеров 2020 запланировано на последующих мероприятиях", - отметила главный координатор, хореограф-постановщик Айла Маис.

Организатор и учредитель конкурса "Miss & Mister Azerbaijan 2020" - публицист Анеля Ордуханова. Miss & Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года.

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(Автор: Вугар Иманов)