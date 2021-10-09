Азербайджанские знаменитости в образах известных представительниц тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский модельер Шалаля Магсудова представила фото- и видеопроект "Tarixi geyimlər danışır" (Рассказывают исторические костюмы). Об этом сообщила Trend Life автор проекта.

"Работу над проектом я начала пять месяцев назад. В основном в проекте представлены образы женщин тюркского мира. Интерес к тому, как одевались в разные времена представительницы тюркских народов, у меня был всегда, а работу над проектом я начала с создания головных уборов. От головных уборов я перешла к одежде. После того, как работа была завершена, у меня появилось желание представить ее зрительской аудитории, чтобы они ознакомились с одеждой, которую носили женщины тюркского мира. Поэтому возникла идея создать фото- и видеопроект с участием известных азербайджанских ведущих и певиц. При выборе участниц проекта значимым для меня также было хотя бы отдаленное внешнее сходство с историческим персонажем", - отметила Магсудова.

Проект охватил также образы известных представительниц Европы, среди которых писательница и поэтесса Эмили Бронте, писательница Камилла Коллетт, и другие образы.

По словам Шалали Магсудовой, в будущем она хотела бы представить данный проект на подиуме.

В проекте приняли участие:

телеведущая Лала Азерташ - образ Кёсем-султан

телеведущая Вюсаля Ализаде – образ амазонки

певица Эльнара Халилова – образ Мандухай-хатун

телеведущая Жаля Гасани – образ Асены

певица Нигяр Джамал - образ Эмили Бронте

телеведущая Зюмрюд Бадалова – образ Томрис

телеведущая Парвин Аскерли - образ Дилшад-хатун

актриса, танцовщица Оксана Расулова – образ Сельджан-хатун

заслуженная артистка Азербайджана, актриса Наина Ибрагимова – образ Анны Болейн

стилист Нура Бабаева - образ представительницы племени майя

врач-косметолог Севиндж Абдуллаева – образы Махидевран-хатун и Камиллы Коллетт.

(Автор: Джани Бабаева)