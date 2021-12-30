Гюльнара Халилова создала коллекцию платков "Семь красавиц" в портретном жанре в честь 880-летия Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова создала коллекцию шелковых платков "Семь красавиц" в портретном жанре, посвященную "Году Низами Гянджеви" и 880-летию этого гениального поэта и мыслителя, сообщает Trend Life.

Платки можно использовать как модный аксессуар и в качестве панно.

Над проектом также работали: анимация – Ульвия Курчайлы, художник – Вюсаля Зейналлы.

Произведение "Семь красавиц" из сборника эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") создано в 1197 году. Его метафоричность можно представить и в различной трактовке названия: "семь портретов" и "семь куполов". В основу сюжета поэмы положена легенда о шахе Бахрам Гуре и семи рассказах его жен – царевен, живущих в семи дворцах (шатрах), каждый из которых в соответствии с древней мифологией посвящен какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет.

(Автор: Вугар Иманов)