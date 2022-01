Выбрана представительница Азербайджана для участия в конкурсе красоты в Индонезии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По итогам закрытого кастинга международного конкурса красоты Miss Global-2021 в Азербайджане титул Miss Global Azerbaijan-2021 присвоен Рое Ширзади, сообщила Trend Life координатор и член жюри проекта Айла Маис.

"В связи с пандемией закрытый кастинг прошел в два этапа, один из которых прошел онлайн. В кастинге по приглашению приняли участие 9 девушек из Азербайджана и других стран от 18 до 30 лет. Роя представит Азербайджан на конкурсе, который пройдет в феврале этого года в Индонезии", - отметила Айла Маис.

В состав жюри также вошли - главный организатор национальных конкурсов красоты Miss & Mister Azerbaijan с 1996 года Анеля Ордуханова, исполнительный директор конкурсов красоты Miss & Mister Azerbaijan Амиль Аббасов, пиар менеджер конкурса Сахават Габильоглу, I Vice Miss Azerbaijan 2021 Фатима Рагимова, Miss Baku 2021 Гюнай Гасанова, II Vice Miss & Miss Elegance of Miss Top Model of the World 2015 Теграна Бехруз, журналист, сотрудник телеканала ARB Рамиля Гардашхангызы.

(Автор: Вугар Иманов)