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Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

Стиль Материалы 22 мая 2022 21:10
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств, художник-модельер Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa (Прекрасная роза), созданную в коллаборации с известным итальянским ювелирным брендом Spoleto Gioielli, на Azerbaijan Fashion Week, сообщает Trend Life.

"Отрадно отметить, что после пандемии Недели моды вновь проходят в Азербайджане. Как известно, в декабре 2021 в рамках 11-го сезона Azerbaijan Fashion Week была представлена моя коллекция "Карабахская Принцесса", посвященная нашей древней земле Карабаху и славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Кульминацией вечера стал созданный образ поэтессы, дочери второго Карабахского хана Ибрагим Халил-хана, поэтессы Агабейим. Причем, впервые мной был создан текстильный принт цветка харыбюльбюль, который воплотился в шелковом платье в финальной части дефиле. В нынешнем 12-м сезоне Azerbaijan Fashion Week я представляю новую коллекцию Bella Rosa, которая с итальянского переводится как красивая роза. В каждом наряде я отразила оттенки розы - одного из самых популярных цветков, который был по достоинству оценен еще в древности. На протяжении столетий выращивали прекрасные розы, выводили новые сорта и создавали необычные расцветки. Ныне богатая красочная палитра цветка розы насчитывает более ста оттенков", - сказала Trend Life Фахрия Халафова.

Новая коллекция дизайнера очень нежная, яркая, красивая и посвящена ее любимому цветку – розе. Отметим, что наряды на предыдущей Азербайджанской Неделе моды были представлены с принтами множественных роз, что является фирменным штрихом автора. В этот раз дизайнер не случайно назвала коллекцию Bella Rosa, так как в дефиле были также представлены аксессуары известного итальянского бренда Spoleto Gioielli.

"Наряды созданы для прекрасных летних вечеров, где уместно появиться в романтично-гламурном луке. Не изменяя своему стилю, подчеркну, новые модели созданы для элегантных и стильных женщин, которые ценят в своих образах изысканную женственность, легкость и очарование. В своей работе я всегда стараюсь радовать особой нежностью и красотой", - отметила Фахрия Халафова.

Основатель Spoleto Gioielli Энрико Морбидони выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"Меня восхитило умение Фахрии Халафовой сочетать цвета и структуру ткани, а также синтез Востока и Европы, присущий ее коллекциям. Сейчас мы обсуждаем с Фахрией Халафовой дальнейшее сотрудничество и надеемся, что оно будет долгим и плодотворным", - отметил Энрико Морбидони. Проект реализован при содействии руководителя Kuzmenko pr&events Оксаны Кузьменко.

Коллекция вызвала большой интерес гостей Азербайджанской Недели моды, дизайнер была одарена овациями и цветами. На подиум вместе с Фахрией Халафовой также вышли Энрико Морбидони и представитель The Centro Culturale Valentiniano, Ambassador St. Valentine’s Сандро Пиччолини, который ранее наградил ее международным престижным дипломом "Посол любви" (подробнее по ссылке https://www.trend.az/life/style/3598749.html).

Показы 12-го сезона Azerbaijan Fashion Week проходят 20-22 мая в отеле Hilton Baku.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.Az, Azernews.az

Фото – Вугар Иманов.

Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
Фахрия Халафова представила новую коллекцию Bella Rosa на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)
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