В Баку прошло красочное дефиле-шоу элегантного японского кимоно (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось красочное шоу "Элегантное японское кимоно", приуроченное к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией, сообщает Trend Life.

В праздничном вечере были представлены работы японских мастеров, которые создавались из традиционных красочных тканей. В кимоно отразилось тонкая эстетика традиционной японской культуры, мироощущения и восприятия прекрасного, а также сила, мудрость и национальный характер народа. Кимоно, наряду с цветущей сакурой, самураями, чайными церемониями, стало визитной карточкой и символом Японии. Конечно же, современные японцы не носят постоянно в повседневной жизни классическое кимоно. Но по-прежнему эта одежда – важная часть национальной культуры. Поэтому хотя бы один комплект сложного и красивого платья есть практически в каждой японской семье. Без кимоно невозможно представить семейное торжество, праздники или фестивали.

В качестве моделей в дефиле приняли участие сотрудники посольств, проживающие в Азербайджане японцы и азербайджанцы, любящие японскую культуру. Гостям было представлено 24 вида кимоно для детей и взрослых. Настоящим сюрпризом стали кимоно с орнаментами азербайджанских ковров и из традиционной турецкой ткани кутну, на одном из которых были орнаменты карабахского ковра "Шабалыт бута". Отметим, что через неделю экспозиция будет представлена в Стамбуле.

Выступившие директор Азербайджанском национальном музее ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова и посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада отметили, что проект является очередным мостом культуры между странами. Было рассказано об истории и традициях кимоно.

Находки археологов свидетельствуют, что самые первые японские платья кимоно появились примерно в V веке н. э. В японском языке слово «кимоно» дословно переводится как "одежда". Причем изначально этот термин применялся к любой одежде, независимо от ее вида и назначения. Но со временем так стали называть только определенный тип одежды, очень напоминающий запахивающийся халат с широкими рукавами без пуговиц и застежек, которую носили и до сих пор носят японские женщины, мужчины и дети. Классическая форма японского кимоно, сформировавшаяся за прошедшие столетия, практически не изменилась до наших дней.

Традиционное кимоно – это длинная одежда, закрывающая щиколотки, своеобразного кроя в форме буквы "Т". Для нее характерны прямые швы. Обязательная деталь – воротничок и рукава разной ширины, которые, как и другие детали наряда, могут многое сказать о хозяине кимоно, его социальном статусе, о том, для чего предназначено то или иное платье. Например, кимоно с очень длинными, чуть ли не до пола, и очень широкими рукавами носят девушки на выданье. Символически такой наряд как бы сообщает окружающим, что молодая особа в поиске жениха. Кимоно – это не только само платье. На самом деле это очень сложный комплект из множества составляющих его дополнительных предметов нижней и верхней одежды, специальной обуви и аксессуаров. Например, способ завязывания пояса (оби) у незамужних девушек несколько иной, чем у замужних: первые завязывают бант так, чтобы концы пояса выступали, а вторые укладывают концы плоско. Под верхнее основное платье обычно надевают особое белье и еще одно или несколько нижних платьев – разновидностей кимоно. Ни одна японка никогда не наденет традиционный костюм с современной обувью. Традиционный наряд дополняет специальная обувь.

Мероприятие было организовано министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра, посольством Японии в Азербайджане, SOAC Art Consultancy & Curation, Odasho Co. Ltd и NPO International Textile Network Japan, ISR Holding.