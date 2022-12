Best Model of Azerbaijan 2022 – креатив, мода, самый длинный в Азербайджане подиум (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall прошел финал Best Model of Azerbaijan 2022, который запомнился рядом интересных моментов, сообщает Trend Life.

Одной из особенностей стало проведение финала в столь значимом месте столицы, где был сооружен самый длинный подиум за всю историю проведения в стране конкурсов красоты, моделей и дефиле – в 60 метров! В финале приняли участие по 14 парней и девушек. Гостям были представлены не только выходы финалистов, но и их участие в креативной музыкальной постановке, а также в показе коллекций дизайнеров Лейлы Ахмедовой и Кюбры Нуриевой, которые также вошли в состав жюри. Зажигательными выступлениями отличились популярные певцы Самир Багиров и Эльвин Бабазаде. В зале были представлены различные павильоны от спонсоров, представители которых вошли в состав большого жюри из тридцати человек (!). Причем, в голосовании принимали участие не только члены жюри, но и зрители. В составе жюри были также такие медийные личности как доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов, победительница Best Model of the World 2021 Айдан Йашылдаг и другие. Основатель Agromix, активный член Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK) и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Гюльпери Байрамова внесла большой вклад в реализацию Best Model of Azerbaijan 2022. Вечер вели телеведущий Сейран Бабаев и радиоведущая Айгюн Акиф.

Национальный директор Best Model of Azerbaijan 2022 Эльхан Пашаев отметил, что главная цель проекта – дать возможность моделям строить карьеру, достойно представлять Азербайджан на международных подиумах. Специально прибывший из Турции основатель и руководитель Best Model of the World с 1955 года Эркан Озерман отметил важность реализации проекта в деле развития модельного бизнеса и пожелал участникам дальнейших успехов. Более того, подчеркнув организаторские способности Эльхана Пашаева, подарил ему свои именные часы.

Таким образом, победителями Best Model of Azerbaijan 2022 были признаны Лиза Узун и Натиг Халафов, которые представят Азербайджан в мировом финале 35-го Best Model of the World, который пройдет 16 декабря в Стамбуле с участием представителей более сорока стран мира. 1st runner up Best Model of Azerbaijan 2022 – Сяма Дашдемирли и Ульви Салахов, 2nd runner up Best Model of Azerbaijan 2022 – Сабина Сулейманова и Талех Мусаев. Финалисты были также отмечены спонсорами в различных номинациях.

Фото- Рамин Гурбанов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az