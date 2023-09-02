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На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)

Стиль Материалы 2 сентября 2023 11:46 (UTC +04:00)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!", организованного Государственным комитетом Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей на протяжении десяти дней в детском центре отдыха "Джыртдан", была представлена коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, модельера-дизайнера, художника театра и кино, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой, сообщает Trend Life.

Коллекция для подростков была представлена девушками-участницами лагеря, а в конце подарена девушкам со стороны Гюльнары Халиловой.

На открытии был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов. В последний день лагеря, в котором приняли участие 100 девушек, состоялась встреча с председателем госкомитета Бахар Мурадовой, были представлены танцы и выставка рисунков, проведена акция по посадке деревьев. В конце участники лагеря были отмечены сертификатом.

Отметим, что с целью эффективной организации досуга девушек, повышения общественной активности, а также поддержки формирования лидерских качеств в летнем лагере были проведены тренинги на различные темы, экскурсии, веселые игры, вечера музыки и кино. Кроме того, были организованы встречи участников с известными лицами Азербайджана, добившимися успехов в своей деятельности.

На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)
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