На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!" представлена коллекция Гюльнары Халиловой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На закрытии летнего лагеря "Вместе мы сильнее!", организованного Государственным комитетом Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей на протяжении десяти дней в детском центре отдыха "Джыртдан", была представлена коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, модельера-дизайнера, художника театра и кино, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой, сообщает Trend Life.

Коллекция для подростков была представлена девушками-участницами лагеря, а в конце подарена девушкам со стороны Гюльнары Халиловой.

На открытии был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов. В последний день лагеря, в котором приняли участие 100 девушек, состоялась встреча с председателем госкомитета Бахар Мурадовой, были представлены танцы и выставка рисунков, проведена акция по посадке деревьев. В конце участники лагеря были отмечены сертификатом.

Отметим, что с целью эффективной организации досуга девушек, повышения общественной активности, а также поддержки формирования лидерских качеств в летнем лагере были проведены тренинги на различные темы, экскурсии, веселые игры, вечера музыки и кино. Кроме того, были организованы встречи участников с известными лицами Азербайджана, добившимися успехов в своей деятельности.