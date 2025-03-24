В Баку впервые пройдет международная Неделя культуры и творческой моды

БАКУ /Trend Life/ - В Музее каменной летописи 26-27 марта пройдет международная Бакинская Неделя культуры и творческой моды с участием более 10 известных дизайнеров из Европы и Азии, организованная AFWEU, сообщает Trend Life.

Национальный директор - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

Генеральный продюсер – основатель AFWEU Fashion Week, турецкий дизайнер Айдын Ачик. AFWEU представляет Азию, Африку, Америку и Европу. Основная миссия - распространять универсальный язык моды и культуры, открывать для себя новые таланты и помогать им получать признание на международной арене. AFWEU была проведена во многих странах и впервые пройдет в Азербайджане.

Проект направлен на то, чтобы предложить уникальный опыт, в котором история и культура встречаются с модой. Отражая богатое культурное наследие и историю Баку, Музей каменной летописи был выбран в качестве идеального места для проведения Недели моды в этом году.

Дизайнеры представят современные и инновационные коллекции, каждый показ будет подготовлен с концепциями, отражающими эстетические и художественные ценности культурных элементов. Будут также представлены специальные выступления в сфере развития индустрии моды. Гостям будет предоставлена возможность пообщаться с дизайнерами. Выставка будет способствовать сотрудничеству между художниками и дизайнерами как на местном, так и на международном уровне, внесет свой вклад в развитие туризма и экономики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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