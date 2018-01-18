Первый рейс Баку-София: юбилей, каравай с медом и солью, хорошее настроение (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские и болгарские журналисты стали первыми пассажирами рейса Баку-София, который был совершен на новом самолете Embraer 190 авиакомпании Buta Airways, сообщает Trend Life. Перелет был совершен 16 января из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт Софии.

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приняли участие в церемонии отправки первого рейса из Баку в Софию. Мероприятие широко освещалось СМИ Азербайджана и Болгарии. Договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией была достигнута в рамках переговоров Президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева.

Столица Болгарии стала первым городом в Европейском союзе, куда стал выполнять прямые рейсы первый азербайджанский лоукостер Buta Airways. Причем София стала десятым городом воздушных направлений Buta Airways. Своеобразный юбилей! С прошлого года осуществляются прямые рейсы из Баку в Тбилиси, Стамбул, Анталью, Тегеран, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Минеральные воды и Киев.

Праздничная атмосфера передалась и первым пассажирам рейса Баку-София, которые летели в столицу Болгарии с хорошим настроением. В связи с первым полетом пассажирам были бесплатно представлены различные блюда и деликатесы. Три с половиной часа пролетели очень быстро. Особенно хотелось бы отметить высокий уровень обслуживания, доброжелательность и профессионализм экипажа. В аэропорту Софии также царило праздничное настроение. К трапу самолета была проложена красная дорожка, болгарские красавицы встречали с большим радушием, караваем с медом и солью.

В торжественной церемонии по случаю прибытия первого рейса Баку-София приняли участие видные общественные деятели и представители государственных структур. Выступившие министр транспорта, информационных технологий и средств связи Болгарии Ивайло Московски, министр туризма Болгарии Николина Ангелкова, посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, депутат Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Болгария Рауф Алиев и директор компании Buta Airways Джамиль Манизаде отметили, что открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией будет играть большую роль в развитии туристических, экономических и бизнес-связей между Азербайджаном и Болгарией, еще более сблизит друг с другом столицы двух стран.

В заключении был разрезаны праздничные торты, для гостей открыт фуршет.

Отметим, что полеты будут проводиться раз в неделю по вторникам (по зимнему графику полетов 2018 года). Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте www.butaairways.az. Будучи лоукостером, в минимальном тарифе такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Орхан Фулади)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.