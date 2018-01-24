Алла Кордовес рассказала о развитии туризма между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Министерства культуры и туризма Азербайджана в России Алла Кордовес рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, как встречали представителей азербайджанского туризма российские коллеги.

- В прошлом году Вы посетили в рамках роуд-шоу четыре российских города: Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Казань. Почему были выбраны именно они и как Вы в общем оцениваете прошедшее мероприятие?

- Путешествие, компанию в котором нам составили самые крупные азербайджанские гостиничные сети и представители горнолыжных курортов, можно считать исключительно успешным. Нам удалось наладить контакты с туристическими агентствами всех четырех регионов. В целом, мы взяли эти города, потому что именно из них в Азербайджан идет неплохой поток. Им понравилось работать с Азербайджаном, но они не знают, куда еще можно отправить туриста. Об этом, собственно, мы и ехали рассказывать.

- Как вас принимали в регионах? Какое направление туризма вызвало наибольший интерес аудитории?

- Туристические агентства принимали нас на ура. Больше всего интерес вызвал Нафталан, который в регионах помнят еще с советских времен и все хотят знать о тех возможностях, которые предоставляют на данном лечебном курорте сейчас. Второе популярное направление – горнолыжный отдых. В Азербайджане есть два горнолыжных курорта – Шахдаг и Туфандаг. В Санкт-Петербурге, например, это направление очень популярно. Экскурсионные туры интересны всегда и всем, и Азербайджан имеет большое количество возможностей в этом направлении. Огромное количество достопримечательностей и уникальная кухня располагают к тому, чтобы путешествие было действительно классным. Максимально активный отклик получили мы в Казани. Татарстан достаточно большое количество туристов отправляет в Азербайджан: мы это видим и по своим продажам, и по откликам азербайджанских отелей. Вот и в принципе на нашем роуд-шоу они шли практически вровень с Москвой. При том, что Москва очень большой город, там в принципе больше агентств, чем в регионах. Но в Казани на наше мероприятие пришло вполне сопоставимое количество представителей.

- Был ли эффект от проведенных Вами мероприятий и есть ли в планах какие-то еще города для дальнейшего роуд-шоу?

- Да, мы отметили серьезный рост продаж поездок в Азербайджан из городов, где мы провели свои презентации. Так же нам уже поступило предложение приехать в Пермь, Астрахань и Архангельск. Помимо этого, мы собираемся в ближайшее время посетить Дагестан и Чечню – как самые близкие нам территории. В Чечне, к примеру, есть большой интерес именно к Шахдагу. В целом, в этом году мы планируем провести как минимум три роуд-шоу: в центральную, северную и южную части России.

- С прошлого года ведутся разговоры о необходимости постройки хостелов для развития молодежного туризма, тем более, что событийный туризм в Азербайджане набирает серьезные обороты. Как обстоят дела в этом направлении?

- В стране открывается много хостелов. За один месяц буквально нам предложений пять уже прислали: «Мы открылись, пожалуйста, будем рады видеть ваших гостей». А когда мы только начинали работать, хостелов практически вообще не было. Сейчас уже появляются и те, кто имеют свои отельные цепочки. В Азербайджане очень ответственно подошли к тому, чтобы принимать и бюджетных туристов тоже.

- Как Вы оцениваете готовность инфраструктуры регионов Азербайджана к принятию российских туристов, поток которых в последние пару лет серьезно увеличился?

- Уже сейчас регионы вполне успешно справляются с имеющимся потоком. И, вы правы, он безусловно растет и требует двигаться дальше. Это есть в планах на самом высоком государственном уровне. Мы уже видим, что появляются новые отели, активно развиваются пляжные зоны – это то, чего не хватает российскому туристу. В Габале, например, очень большой поток и там есть огромное количество всевозможных развлечений, проводится множество мероприятий – все направлено на то, чтобы развивать туризм дальше, принять еще больше туристов. Конечно, туриста не выбирают, но в Азербайджане очень четко сейчас прослеживается тенденция: азербайджанцам приятней принимать именно российских туристов. Мы их очень ждем, любим и очень активно приглашаем в гости.

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