Баку вошел в ТОП-3 городов для путешествий жителей России

11 апреля 2018 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для путешествий и отдыха Tvil.ru представил рейтинг наиболее популярных городов СНГ для путешествий на майские праздники среди жителей России.

Рейтинг составлен по итогам анализа запросов и броней отелей и апартаментов на период с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

Первое место занял Минск, на второй строчке Астана, на третьем - Баку. По данным Tvil.ru, в Баку туристы бронируют жилье в начале мая в среднем на 4 ночи и потратят $52 за сутки, в Минске - $44, в Астане - $50.

В России "длинные" праздничные выходные составят четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая.

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Azernews Newspaper
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