Азербайджанец Рамиль Зиядов установил мировой рекорд путешествия на велосипеде в одиночку! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известно, что путешествие на велосипеде полно опасностей и непредвиденных ситуаций. Кроме того, не так уж и просто держать себя в столь хорошей физической форме и обладать сильными морально-волевыми качествами, чтобы преодолевать десятки тысяч километров. Однако, есть люди, которые не перестают удивлять мир достижениями и отвагой. Один из них наш соотечественник, 30-летний известный велопутешественник Рамиль Зиядов из города Барда - герой кругосветного путешествия в условиях экстрима. О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

Рамиль продолжает свое славное путешествие на "железном коне" по всему миру, и ныне, проехав через Алтай и Саха-Якутию, доехал до сурового края - Магадан, преодолев за 4 года и 7 месяцев - 58 000 километров! Мировой рекорд! До сих пор, никому не удавалось в одиночку на велосипеде преодолеть такое расстояние, преодолев три континента. А если к этой цифре добавить еще 15 000 км за 2013 год, то получается фантастическая цифра!!!

Напомним, что в 2013 году, с 10 апреля по 2 октября, Рамиль Зиядов совершил велотур по пяти странам мира - за шесть месяцев проехал с флагом Азербайджана через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Проехав почти 15 тысяч километров, стал первым велосипедистом из Азербайджана, сумевшим преодолеть такое большое расстояние. Велопробег был посвящен 90-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и проходил под девизом "Я горжусь тем, что я азербайджанец".

10 января 2014 года Рамиль Зиядов вновь отправился из Баку в мировое турне под девизом "Во имя Азербайджана" с флагом Азербайджана и вымпелом Trend. В рамках мирового турне велопутешественник проехал через Грузию (пересек Кавказский хребет), Россию (добрался даже до Полярного круга), Украину, Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Египет, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай и другие страны. Из Европы он отправился в Южную Америку. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки, где исколесил на своем велосипеде Колумбию, Эквадор и Перу. Отважный велосипедист, несмотря на все трудности в пути, со своим верным другом – велосипедом даже покорил горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне". А в декабре 2016 года он на самолете прилетел в Москву и вновь продолжил свой путь в Беларусь, Украину, Молдову и страны Европы.

Ныне его путь с флагами Азербайджана и Турции пролегает через бескрайние просторы России, Сибирь к Петропавловску на Камчатке…

Удачи, Рамиль! Ты наша Гордость!

(Автор: Вугар Иманов)

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.