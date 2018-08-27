Азербайджанские школьники совершили экскурсию по Москве и Казани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские школьники из числа победителей олимпиад и творческих конкурсов вернулись из культурно-образовательной поездки по России, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку. Визит был организован в рамках проекта посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане «Здравствуй, Россия!».

В течение семи дней участники проекта посетили в Москве музеи Московского Кремля, Государственную Третьяковскую галерею, храм Христа Спасителя, этнографический парк-музей «Этномир» (Калужская область), Музей космонавтики, парк Победы на Поклонной горе, Музей Великой отечественной войны, Российский университет дружбы народов, парк «Зарядье». В Казани посетили Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Волжско-Камский биосферный природный заповедник, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Музей естественной истории Республики Татарстан, музей «Городская Панорама», парк Победы в Казани, стадион «Казань Арена», Национальный музей Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет. Состоялись встречи с известными российскими спортсменами - баскетболистом, Олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта СССР, кавалером ордена «Знак Почёта» Иваном Едешко и ватерполистом, двукратным призёром Олимпийских игр, призёром чемпионата мира и Европы, заслуженным мастером спорта России, депутатом Государственной Думы Иреком Зиннуровым.

Вместе со сверстниками из других стран, члены азербайджанской делегации принимали участие в различных интерактивных мероприятиях, конкурсах, викторинах. На вечере знакомств ими была представлена литературно-музыкальная «визитная карточка» Азербайджана.

В сентябре участники проекта соберутся в РИКЦ, где представят коллективный отчет и подведут итоги конкурса презентаций, в которых они отразят свои впечатления от поездки.

(Автор: Вугар Иманов)

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