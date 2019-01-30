Самые загадочные замки Европы (ФОТО)

30 января 2019 11:12 (UTC+04:00)

Европейские замки привлекают не только ценителей истории, но и любителей средневековой романтики, пишет РИА Новости. Сколько дворцов было у Спящей красавицы, где Гамлет беседовал с тенью отца и как выглядит готика XIX века.

Замок Нойшванштайн, Германия

Нойшванштайн переводится как "Новый лебединый камень", и именно образ величественной птицы встречается здесь чаще всего - на этом настоял заказчик замка, баварский король Людвиг II. Но не только художественные детали прославили Нойшванштайн. По одной из версий, с него Уолт Дисней срисовал знаменитый замок Спящей красавицы, ставший эмблемой The Walt Disney Company.

Алькасар в Сеговии, Испания

Наверное, это единственный замок, способный соперничать с Нойшванштайном, — некоторые видят именно в нем прообраз обители Спящей красавицы. В любом случае, как говорят туристы, посетившие Алькасар, замок настолько красив, что мог поразить знаменитого художника-мультипликатора.

Уорикский замок, Англия

Замок построили в XI веке и, конечно, неоднократно перестраивали, в том числе во время Столетней войны: защитные укрепления этого периода сделали его одним из лучших фортификационных сооружений XIV века. Но сейчас туристов сюда влекут по большей части слухи о привидениях, якобы обитающих за массивными стенами, и чудесный сад, разбитый у замка пять столетий назад.

Замок Кронборг, Дания

Замок XVI века находится неподалеку от города Хельсингера, что по-английски звучит как Эльсинор. Именно здесь происходит действие самой знаменитой пьесы Уильяма Шекспира - "Гамлет".

Замок Шенонсо, Франция

Это сооружение XV века входит в число так называемых замков Луары, расположенных вдоль самой длинной реки Франции и внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом замок Шенонсо - один из самых любимых для самих французов, они любовно называют его "дамским".

Замок Лихтенштайн, Германия

Глядя на замок Лихтенштайн, нельзя не сравнить его со сказочным. Это относительный новодел, построенный в XIX веке неподалеку от руин старого Лихтенштайна XII столетия. Примечательно, что он до сих пор принадлежит герцогам, но открыт для туристов.

Люблянский замок, Словения

Двенадцатым веком датируется первое упоминание о Люблянском замке. Его история - череда типичных для такого здания вех. Оно перестраивалось под нужды разных владельцев (в XIX веке была сооружена сторожевая башня), служило казармой и даже тюрьмой. Сегодня это одна из главных достопримечательностей столицы Словении. В расположенном на территории замка виртуальном музее можно узнать всю уникальную историю крепости.

Замок Сомюр, Франция

Считается, что история этого замка берет начало в X веке, когда здесь появились небольшой монастырь и форт. Сменявшие друг друга владельцы, получавшие Сомюр в качестве военного трофея, улучшали его и перестраивали, к XIV веку сооружение приобрело узнаваемые современные черты. С тех пор Сюмор успел побывать и дворцом, и тюрьмой, а сейчас здесь музей.

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