Невероятно! Рамиль Зиядов с флагом Азербайджана проехал на велосипеде 60000 км! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 41-летний известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов из города Барда - герой кругосветного путешествия в условиях экстрима, продолжает свое славное путешествие на "железном коне" по всему миру.

Рамиль проехал уже 60 000 км! Невероятно! Фантастическая цифра! До сих пор никому не удавалось в одиночку на велосипеде преодолеть такое расстояние, побывав Еровпе, Азии, Южной Америке и Африке. О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

Недавно он стал гостем молдавского телевидения, где рассказал о своем путешествии. Ныне он продолжает свой путь в Украине, откуда будет колесить по новым местам мира…Счастливого пути, Рамиль!

Рамиль написал на своей странице Facebook статус, посвященный этому знаменательному событию – 60 000 км на велосипеде! Представляем читателям Trend Life без редакторской правки.

"10 апреля – для меня самый трудный и знаковый день в моей жизни!

В 2013 году в этот день я отправился в свое первое путешествие!

Путешествия - это приключения. Иногда радостные и яркие, иногда страшные и от того, особенно драйвовые, если путешествовать в трудных и недоступных местах!

Такое место я проехал в прошлом 2018 году по глубинам Сибири и я увидел БАМ, и Колымский Тракт.

Это самое трудное и страшное впечатление, какое я вспомнил сегодня!

Колымский тракт - самая жуткая и трудная дорога в северных краях, расстояние 2000 км без асфальта, населённые пункты далеко друг от друга, иногда до 500 км без связи и можно не встретить ни одной живой души 6 дней! Это было тяжкое испытание! Колымский Тракт ещё называют «Дорога на костях», ее строили каторжники и погибая на этом пути там и были похоронены. Эта дорога «Колыма» проходит от Якутска в сторону Магадана, через теплово Клуча до Устнеры. Мне рассказывали много ужасов про эту дорогу, но для меня было Делом чести одолеть эти трудности и познать себя. И я сказал: Я проеду эту дорогу! Я принял вызов. И меня ждали грандиозные приключения!

Технически было очень тяжело, щебёнка, грязь, пыль, суровый климат, дикие звери… настоящее испытание…бывало ночью ехал и видел белые ночи. Магадан ещё называется Полюс холода… я видел обгоревшие машины на обочине, так там зимой сжигали машины, те, кто сломался в пути, чтобы согреться… Это жутко, но и еще не все… еще было море эмоций… я проехал этот маршрут реально не по дороге, а по тропам… даже дороги не было, бывало только направление и вокруг дикие звери… волки …медведи и ты… один на один со своим страхом…и так каждый день…В один прекрасный день к моей палатке подошёл Медведь… была борьба между мной и страхом, я боролся и не поддался панике… мозг сделал свою роботу…и я остался жив… и я понял, что я сильный!

Пройдя столько дорог и испытаний, я готов делиться с вами, друзья своей силой и вдохновением!

Я себя считаю путешественником, а настоящий путешественник не должен бояться страха. Хотя страх присутствовал. Насколько бы смелым не был человек, мы все боимся смерти! И это правда. Когда решился, что проеду этот маршрут, я начал разговаривать сам с собой. Это был новый вызов себе! Борьба, выносливость, смелость… я люблю вызовы! Я должен был преодолеть эти барьеры. И я проехал это маршрут даже быстрее, чем ожидал. Было очень трудно! Но я получал максимум радости, что проезжаю этот маршрут!

И Бог щедро наградил меня! Сколько я видел! Волшебный лес, реки, озера, нетронутая дикая природа и дикие животные…Сколько Миллионов человек мечтает приехать сюда, а я уже здесь, на этом маршруте!

И не каждый осмелится приехать на велосипеде на БАМ! И я уже был счастлив, не смотря трудности, которые преодолевал каждый день!

Ведь я знал, за каждым шагом моя мечта становится ближе ко мне, и такая радость наполняла меня!!

Я видел всю дикую прекрасную Сибирь не с экрана телевизора и не в окно самолета, а своими глазами и проехав на своем Степном Ветре! И это больше, чем Мечта! Это такие эмоции и вдохновение, что даже не могу передать словами! Сколько миллионов человек мечтает проехать Витимский мост, это то еще испытание не для слабых!! А я уже был там!!!

От этого крутое состояние силы и могущества и за себя и за всех людей!!!

Мы сильнее, чем думаем о себе!!!

Видишь, да это реально страшно, но если человек принимает вызов, он становится сильнее!!!

Магадан-это край света! Земля Медведей и испытаний! Ночевать в палатке рядом с ними – это жесть!

Но я хочу сказать вам: Просто надо быть зверем и убить свой страх! Я человек. И было страшно. Но не подаваясь страху и панике, я продолжал ехать вперед к своей цели И я смог понять, кто Я есть! Сколько уверенности появилось у меня!

Если вы хотите найти в себе смелость и силу, понять, кто Вы есть на самом деле и чего стоите, просто идите до конца!!! Я так нуждался в этой уверенности, и я нашёл себя! Теперь я гордо говорю: я сильный человек!

И я рождён покорять не покорённых! Только вперед к океану!

Вот так Вера в себя делает нас сильными! Верьте в себя, Друзья… Просто Верьте…"

Напомним, что в 2013 году, с 10 апреля по 2 октября, Рамиль Зиядов совершил велотур по пяти странам мира - за шесть месяцев проехал с флагом Азербайджана через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Проехав почти 15 тысяч километров, стал первым велосипедистом из Азербайджана, сумевшим преодолеть такое большое расстояние. Велопробег был посвящен 90-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и проходил под девизом "Я горжусь тем, что я азербайджанец".

10 января 2014 года Рамиль Зиядов вновь отправился из Баку в мировое турне под девизом "Во имя Азербайджана" с флагом Азербайджана и вымпелом Trend. В рамках мирового турне велопутешественник проехал через Грузию (пересек Кавказский хребет), Россию (добрался даже до Полярного круга и Магадана), Украину, Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Египет, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай и другие страны. Из Европы он отправился в Южную Америку. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки, где исколесил на своем велосипеде Колумбию, Эквадор и Перу. На велосипеде он даже покорил горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне". А в декабре 2016 года он на самолете прилетел в Москву и вновь продолжил свой путь в Беларусь, Украину, Молдову, Россию и страны Европы.

(Автор: Вугар Иманов)

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