Российская писательница и журналистка приглашает в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гости из России занимают лидирующее место в рейтинге въездного туризма в Азербайджан, причем такая тенденция наблюдается каждый год. С января по май 2019 года в Азербайджан приехало 1094,8 тысячи иностранных туристов и лиц без гражданства из 108 стран мира, или на 3,7 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Причем, 28,5 процентов составили граждане России, 26 процентов – Грузии, 10,9 процентов – Турции и т.д.

Генеральный директор "Бизнес-диалог медиа", председатель Комитета по деловым коммуникациям и социальным инновациям ТПП Московской области, член Союза журналистов России Мария Суворовская считает, что количество туристов из России еще больше увеличится, сообщила Trend Life писательница.

Напомним, что недавно Мария Суворовская представила свой первый клип "Я дышу Баку" и книгу "Качели над Каспием" на азербайджанском и русском языках. Мария не раз была в Азербайджане, поэтому сборник и клип стали своеобразным символом ее любви к нашей стране. Мария испытывает особые чувства к Азербайджану, его культуре и традициям, поэтому так часто показывает его в своем творчестве и гуманитарных проектах.

"Я уверена, что в ближайший год десятки тысяч россиян выберут для своего туристического маршрута Азербайджан. Появилась возможность более ярко представить достопримечательности и плюсы отдыха в Стране огней. Если посмотреть на караван-сараи, в которых делали остановку купцы, шедшие по Великому Шелковому пути, можно понять, что туризм в Азербайджане имеет многовековую историю. Азербайджан объединяет в себе и древнюю культуру, и уникальную природу, и морской, и горный отдых, поэтому сможет угодить туристам с разными запросами. Не все в России знают, к сожалению, насколько комфортно и доступно отдыхать на территории Азербайджана. Больше популяризировать страну с туристической точки зрения необходимо и в российских СМИ, и в интернет-пространстве. Как турист, отдыхающий многократно в стране, думаю, стоит уделить внимание подготовке кадров туристической индустрии, так как наш турист избалован уровнем сервиса и щепетильно относится к следованию стандартам. Гостеприимство в крови у азербайджанцев, тебя всегда принимают как родственника. Именно это так трудно найти в других государствах. Несколько часов перелета – также плюс. Разнообразие туристической программы – точно "за" поездку в Азербайджан. И мне верится, что в ближайший год десятки тысяч россиян выберут для своего туристического маршрута Азербайджан", - отметила Мария Суворовская.

(Автор: Вугар Иманов)



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