Экстремальный отдых в Азербайджане - военная техника, вертолеты и беспилотники (ВИДЕО, ФОТО)

17 июля 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На территории Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса организован пятидневный молодежный лагерь YayFest, сообщает TrendLife. Проект реализуется Фондом молодежи, Государственным агентством по туризму и Союзом студенческих организаций Азербайджана, а также молодежным движением “Cavan”.

В проекте принимает участие более 500 представителей молодежи из Баку и регионов, прошедших конкурсный отбор. Молодежь живет в палатках, адреналину добавляют обучение прыжкам с парашютом, полеты на вертолете, управление беспилотными самолетами и военной техникой, которые проводятся силами специального назначения Государственной пограничной службы. В ходе фестиваля проводятся тренинги, семинары, дискуссии и встречи, посвященные истории, культуре, науке, социальным медиа, инновациям, военно-патриотической сферам и другим темам. Организованы различные спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Мероприятия проходят с участием экспертов, специалистов в различных областях и медийных личностей.

Главная цель - плодотворная организация досуга молодежи, пропаганда патриотизма, просвещения и здорового образа жизни.

(Автор: Вугар Иманов)

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