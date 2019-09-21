Лицом к лицу со смертью! Азербайджанец на велосипеде покоряет горы Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 41-летний известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов из города Барда - герой кругосветного путешествия в условиях экстрима, продолжает свое славное путешествие на "железном коне" по всему миру. С 2013 года он преодолел уже 77 000 км! До сих пор никому не удавалось в одиночку на велосипеде преодолеть такое расстояние, побывав в Европе, Азии, Южной Америке и Африке. О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

С очередным своим рекордом Рамиль Зиядов традиционно поделился с Trend Life. На велосипеде он покорил горы Грузии. Среди них один из самых труднодоступных перевалов Грузии – Годердзи (2025 м), через который проходит Трансаджарская трасса, соединяющая регион Самцхе-Джавахети и Аджарию. А также Гомборский перевал (1840 м) – это в Кахетии, по пути из Телави в Тбилиси. И одну из опаснейших дорог в мире на пути к Абано (2950 м) в Тушети - это самый высокий перевал в Грузии, граничащий с Чечней и Дагестаном, являющийся настоящим труднодоступным сокровищем грузинской части Кавказа. Здесь Рамиль чуть не свалился в пропасть, повредил ребра и ноги, некоторое время пришлось отлеживаться в палатке и лечиться подручными средствами.

«Я вновь был лицом к лицу со смертью, чудом выкарабкался, скатывался в пропасть, спас не только себя, но и велосипед. Как же без него (смеется). Продолжу свой путь, несмотря на все трудности», - сказал Рамиль, который решил покорить все вершины Грузии и в данное время направляется в Ушгули, в горную Сванетию.

Напомним, что в 2013 году, с 10 апреля по 2 октября, Рамиль Зиядов совершил велотур по пяти странам мира - за шесть месяцев проехал с флагом Азербайджана через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Проехав почти 15 тысяч километров, стал первым велосипедистом из Азербайджана, сумевшим преодолеть такое большое расстояние. Велопробег был посвящен 90-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и проходил под девизом "Я горжусь тем, что я азербайджанец".

10 января 2014 года Рамиль Зиядов вновь отправился из Баку в мировое турне под девизом "Во имя Азербайджана" с флагом Азербайджана и вымпелом Trend. В рамках мирового турне велопутешественник проехал через Грузию (пересек Кавказский хребет), Россию (добрался даже до Полярного круга и Магадана), Украину, Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Египет, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай и другие страны. Из Европы он отправился в Южную Америку. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки, где исколесил на своем велосипеде Колумбию, Эквадор и Перу. На велосипеде он даже покорил горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне". А в декабре 2016 года он на самолете прилетел в Москву и вновь продолжил свой путь в Беларусь, Украину, Молдову, Россию, Грузию и страны Европы, преодолев на данный момент 62 000 км.

(Автор: Вугар Иманов)

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