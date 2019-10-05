В Баку пройдет церемония награждения "1st Azerbaijan Tourism Awards – A signature of excellence"

5 октября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Pullman Baku Hotel & Resorts 6 октября в 18.00 пройдет церемония награждения “1st Azerbaijan Tourism Awards – A signature of excellence”, организованная Tourism Lab. MMC, сообщили Trend Life организаторы.

Премия будет вручена за вклад в развитие туристической сферы Азербайджана. В мероприятии примут участие около 250 представителей национальных и зарубежных компаний, туристических агентств и гостиничного бизнеса, туроператоры, специалисты и блогеры. Главная цель – стимулирование деятельности в области развития туристической сферы, создание имиджа страны, профессионального роста и налаживания контактов. Символ и лого мероприятия – Карабахский скакун. Будет вручено около 30 номинаций в различных областях успешной деятельности сферы туризма.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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