Вкуснейшие кутабы и изысканный кябаб - Михаил Ширвиндт в Габале (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын народного артиста России, культового актера Александра Ширвиндта - Михаил Ширвиндт представил очередной выпуск программы "Съедобное-несъедобное", посвященный Азербайджану, сообщает Trend Life. Съемки передачи прошли зимой 2020 года.

В рамках проекта "Съедобное-несъедобное" ведущий совершает путешествие и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями, традициями той или иной страны. В 2018 году Михаил Ширвиндт уже приезжал в Азербайджан и представил серию передач, посвящённых стране и ее национальной кухне.

Очередная программа Михаила Ширвиндта про Азербайджан была посвящена городу Габала. В рамках передачи съемочная группа попробовала вкуснейшие кутабы в придорожном кафе, изысканный кябаб и посетила рынок в селе Нидж.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)