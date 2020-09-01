В горах Украины на велосипеде - в честь Азербайджанского солдата (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 42-летний известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов из города Барда - герой кругосветного путешествия в условиях экстрима, продолжает свой славный путь на "железном коне" по всему миру. С 2013 года он преодолел около 90 000 км! До сих пор никому не удавалось в одиночку на велосипеде преодолеть такое расстояние, побывав в Европе, странах СНГ, Азии, Южной Америке и Африке. Среди стран – Россия (добрался даже до Полярного круга и Магадана), Грузия (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украина, Белоруссия, Молдова, Румыния, Болгария, Турция, Греция, Швейцария, Германия, Франция, Испания, Египет, Колумбия, Эквадор, Перу и другие страны. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне". О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

На протяжении нескольких недель в связи с пандемией коронавируса и карантином находится в Украине, где на велосипеде покорил горы - Говерла (самая высокая гора и наивысшая точка на территории Украины, 2061 м), Поп-Иван (2028 м) и Петрос (2020 м). Эту акцию он посвятил храбрым Азербайджанским воинам и шехидам, павшим за независимость страны и борьбе с армянскими оккупантами.

(Автор: Вугар Иманов)