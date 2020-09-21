Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фоторепортаж из обновленного поселка Бибиэйбат Сабаилского района Баку.

Также как Балаханы и многие другие поселки и окрестные села Баку, Бибиэйбат меняет свой облик. Сейчас в поселке ведутся интенсивные работы по благоустройству. И заглянув сегодня туда, вы можете вовсе не узнать его. Реконструкция, проведенная в поселке Бибиэйбат, имеющего древнюю историю, была встречена с интересом, ведь изменения его внешнего облика буквально притягивают взор.

Бибиэйбат - расцвел, "нарядился" в сочные цвета, что естественно радует душу и глаз, поднимает настроение местным жителям и гостям. Так и хочется часами бродить по лабиринтам узких мощеных улочек и любоваться зданиями. Вместо старых серых построек взору предстают аккуратные домики, выкрашенные в яркие цвета, или здания, на которых в стиле граффити изображены милые сценки из жизни бакинских двориков. А еще здесь много растений, одни – в виде изображений на стенах зданий, другие ласкают взор в стильных горшках на улицах.

Поселок Бибиэйбат, как и Балаханы станет притягательным для туристов и жителей Баку. Без сомнения улочки поселка будут любимыми местами для фотосессий.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)