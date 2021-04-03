Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 43-летний известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов из города Барда - герой кругосветного путешествия в условиях экстрима, продолжает мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец" и "Во имя Азербайджана".

С 10 апреля 2013 года, выехав из Баку, он преодолел 82 000 км! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние, побывав в Европе, странах СНГ, Азии, Южной Америке и Африке.

"C самого первого момента моего мирового турне, через все трудности и препятствия, в дождь и снег, мороз и жару, гонимый ветром и страстным желанием, продолжаю свой путь на велосипеде. Бывало, что внутренний голос говорил мне "Остановись. Хватит. Вернись домой", пугал неизведанными дорогами, равнинами, горами, лесами, испытаниями, но не получилось! Я хочу достичь границ горизонтов, в которых потерялся с детства, мечтая о дальних путешествиях. Для меня это истинный момент свободы! Я уже потерял счет времени, накручивая педали "железного коня", и впереди только километры и новые горизонты, безграничность земного шара, которой не могу противостоять... А горизонта невозможно достичь, он всегда продолжается… Я преодолел множество трудностей, веря в свои мечты, знакомясь с новыми друзьями, встречая восход и провожая закат, а колеса моего велосипеда уже смешались с природой, запахом травы и деревьев, пылью и грязью дорог и троп, камнями гор и водой рек. И все это уже впиталось не только в мое тело и сознание, но и в небольшую палатку, где ночую, укрываюсь от непогоды. Такова моя жизнь, которая началась восемь лет назад. Бесконечная благодарность всем друзьям, которые сопровождали и поддерживали меня во время моих путешествий, в том числе в соцсетях. Я нуждаюсь в вашей поддержке больше, чем когда-либо прежде, в этом самом сложном путешествии. Дорога ждет меня…" - сказал Trend Life Рамиль Зиядов.

Среди стран, в которых он побывал – Россия (добрался даже до Полярного круга и Магадана), Грузия (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украина (Карпаты), Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Турция, Греция, Швейцария, Германия, Франция, Испания, Польша, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Словакия, Венгрия, Египет, Колумбия, Эквадор, Перу и другие. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне". Материалы об удивительном путешествии Рамиля Зиядова представлены многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)