Зидан мечтает стать главным тренером сборной Франции по футболу

Бывший главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан мечтает возглавить сборную Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент "Реала" Флорентино Перес в эфире радиопередачи El Transistor.

В мае Зидан объявил об уходе с поста главного тренера "Реала".

"Зидан мечтает возглавить сборную Франции, - сказал Перес. - Я уверен, что он добьется больших успехов. Буду рад, если он однажды захочет вернуться в Мадрид, это его второй дом".

В сезоне-2020/21 "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси" (1:1, 0:2).

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году. Ранее француз уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.