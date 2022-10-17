Путешествие в Самарканд – удивительные истории святых мест: первая мечеть, вечно живой царь, гробница в 18 метров (ФОТО, часть 3)

САМАРКАНД /Trend Life/ - В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс "Азербайджанских Авиалиний" - AZAL, вылетевший из Баку. Пассажирами первого рейса стали журналисты и блогеры из Азербайджана, для которых в честь этого знаменательного события со стороны AZAL и авиакомпании Fly Khiva Group был организован трехдневный медиа-тур по достопримечательностям Самарканда. Отметим, что полеты в Самарканд, один из древнейших городов мира, будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам в рамках зимнего расписания.

Представляем читателям Trend Life третий материал, который посвящен святым местам Самарканда.

Первая мечеть - легендарный обладатель "живой воды"

Мечеть Хазрет-Хызр (Хазрет-Хызр, Хызра, Хидр, Хыдр, Хыдыр, Хидир, Хизр, Хызыр) - мусульманское культовое сооружение, которое находится на южной оконечности Афрасиаба.

По преданию, еще в доисламскую эпоху на это место приходили поклониться святому старцу, Пророку Хызру - покровителю путешественников, странников, легендарному обладателю "живой воды" и вечному страннику, который на протяжении столетий и по сей день ходит по земле, и который был наставником пророков и правителей. В представлении простого народа Хызр - очень мудрый и добродушный старец, приносящий удачу, счастье и душевный покой. Говорят, что Хызра можно встретить три раза в жизни, и прийти он может в любом обличье. Он всегда носил зеленые одежды, исполнял желания достойных, помогал посылать урожай и плодородие.

И построить на этом месте Дом Всевышнего наказал именно Пророк Хызр и даже сам заложил первый кирпич в сторону киблы (ориентация на священную Каабу в Мекке). Поэтому название мечети связано с именем Пророка Хызра, который является одним из 124 тысяч посланников Аллаха. Его имя в Коране не упоминается, однако толкователи почти единодушно отождествляют его с "рабом Аллаха", наставником Пророка Мусы (Моисея), о котором повествует Священное Писание (Коран 18:60-82). По одной из легенд, Хызр служил в армии Зуль-Карнайна и помог ему найти источник живой воды в Средней Азии. Его имя часто упоминается в преданиях об Александре Македонском, который очень хотел найти источник бессмертия, но лишь Пророку Хызру удалось найти эту живую воду и обрести дар бессмертия. Кстати, по другой версии, он также жил в окрестностях горы Бешбармаг в Азербайджане, которая в народе известна как гора Хыдыр Зинда (по другому – Хызыр Зинда). У ее подножья расположено святилище "Пир Хыдыр Зинда" – здесь останавливаются путники для совершения молитвы и поклонения.

Мечеть Хазрет-Хызр, которая неоднократно перестраивалась, была построена в Самарканде на древнем фундаменте в 1823 году. Первое упоминание этого святого места относится к периоду арабского завоевания Согда (начало VIII века). А в XI веке здесь была возведена самая первая мечеть в Самарканде – "место нахождения мусульманских знамен". Согласно историческим документам, она входила в единый комплекс с мазаром Куссама ибн Аббаса, который был двоюродным братом Пророка Мухаммеда и скрылся здесь от людей. По преданию, в древности от этой мечети начиналось мистическое шествие к Шахи-Зинда, который скрыл от преследователей кафиров (неверных) Хазрата Хызра в глубоком колодце, где тот до сих пор живет в подземных райских кущах.

3 сентября 2016 года на территории Мечети Хазрет-Хызр был похоронен первый Президент Узбекистана Ислам Каримов, а 30 января 2018 года состоялось торжественное открытие мавзолея в его честь.

Вечно живой царь

Шахи-Зинда представляет собой ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати, последовательно строившихся в течение XIV-XV веков и переливающихся ярким соцветьем голубых куполов. В ходе раскопок на восточном склоне городища Афрасиаб были обнаружены остатки мавзолеев XI-XII веков.

Интересная легенда, связанная с именем двоюродного брата Пророка Мухаммеда - Куссама ибн Аббаса, послужила основой для названия комплекса "Шахи-Зинда", которое переводится как "Живой царь". Куссам ибн Аббас посетил Самарканд в 676 году с миссией, чтобы познакомить и призвать местное население к исламу. И когда люди пошли за ним, во время коллективной молитвы на мусульман напали язычники. Одна легенда гласит, что стрела язычника убила Куссама ибн Аббаса; другая рассказывает, что он исчез прямо на глазах у неверных в щели, появившейся на расколотом под ним минбаре (место для моления); третья повествует, что ему помог бежать и дойти до колодца Хазрат Хызр, в этом колодце он и скрывается по сей день. Поэтому надгробную плиту святого украшают следующие строки: "Тех, которые убиты на пути Аллаха, не считайте мертвыми: нет, они живы...". А гробница Куссама ибн Аббаса - основа всего ансамбля, первый мавзолей комплекса Шахи-Зинда.

А самая известная легенда гласит, что семьсот лет спустя знаменитый полководец и правитель Амир Тимур во время посещения со своим войском святых мест пришел и к знаменитому колодцу. Он решил проверить старинную легенду о вечно живом царе. Амир Тимур пообещал награду тому из его приближенных, кто спустится в колодец. Один из них, соблазнившись обещанием, решился на это. На дне колодца он увидел пещеру, а войдя в нее - дворец и сад, в котором сидели Куссама ибн Аббас и Пророки Хызр и Ильяс. Также в саду были души умерших праведных людей и тех, кому только предстоит жить. Шахи Зинда разгневался на юношу, но тот объяснил, что не смог не исполнить желание столь великого воина, как Тимур. Но тут же заметил, что совершить столь дерзкий поступок его заставил не господин, а собственная жадность. Шахи Зинда простил парня и разрешил уйти при условии, что тот никому не расскажет о том, что видел. Если же он это сделает, то и он, и все его потомки станут слепыми, а его повелитель Амир Тимур никогда не сможет завоевать Китай, о чем так мечтал.

Увы, поднявшись к своему господину, приближенный Амира Тимура не смог сдержать своего обещания. Сначала он, конечно, отказывался рассказать, что видел, но когда правитель пообещал даровать ему за это большие богатства и земли, не смог устоять и снова поддался свой жадности. Как только парень описал Амиру Тимуру увиденное, он тотчас же ослеп. И все его потомки, действительно, впоследствии рождались незрячими. Сам же Амир Тимур, как известно из истории, во время похода в Китай заболел и умер...

Кстати, чтобы увидеть мавзолеи, нужно подняться на 36 ступенек. Подъем туда - своеобразный процесс очищения человеческой души от грехов. Верующие паломники не сразу идут к мавзолеям, а совершают молебен на каждой ступени, очищая свои помыслы и душу.

Гробница длиной 18 метров

По сведениям XVIII века, в Мавзолее Ходжа Дониёр (Данияр, Даниил, Даниель) захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Даниила, останки которого были привезены в Самарканд и захоронены великим полководцем и завоевателем Амиром Тимуром. Нынешнее здание мавзолея и комплекс были построены в самом начале XX века, в последующие годы само здание мавзолея и комплекс несколько раз были реконструированы. Мавзолей и комплекс Ходжа Дониёр расположены вблизи небольшой реки Сиаб.

В христианстве пророк Даниил - один из самых почитаемых великих пророков, автор одной из ветхозаветных библейских книг — книги Даниила. В иудаизме Даниель также один из самых почитаемых пророков.

Амир Тимур в 1400-х годах привёз в Самарканд его останки, и на этом месте построил мечеть. Останки пророка были привезены полководцем из города Сузы (современная территория иранского остана Хузестан) во время его похода в Малую Азию в 1399-1404 годах. По преданиям, когда караван из нескольких десятков верблюдов приблизился к Самарканду, он остановился на берегу реки Сиаб, а лошадь, перевозившая останки пророка, остановилась на том месте, где ныне находится гробница. Амиром Тимуром было решено захоронить пророка на том месте, где остановилась лошадь. Также по преданиям, от удара копыта лошади забил родник, который стал целебным. После постройки мавзолея, с годами, по легенде, могила начала расти, достигнув в длину около 18 метров. Внутри здания мавзолея находится длинная дахма, где и погребён пророк. На территории комплекса мавзолея находится родник, считающийся целебным и святым. Многие паломники пьют воду из родника, надеясь излечить свои болезни или просто освятиться. Интересно, что в 1996 году, 15-й Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Узбекистан посетил Самарканд, в частности мавзолей Ходжа Дониёр. Возле склепа находилось засохшее фисташковое дерево, которое патриарх решил освятить, и спустя некоторое время дерево вновь ожило.

Продолжение следует…

Фото - Вугар Иманов