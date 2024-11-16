Неужели Армении понадобится еще 30 лет для понимания международного права?

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз удивил мир своими представлениями о большой дипломатии и международном праве. Глава правительства Армении провозгласил в социальной сети «Х», бывшей twitter, что он, дескать, отыскал в конституции Азербайджана…территориальные притязания к Армении. Дело в том, что Азербайджанская Республика объявила себя правопреемницей Азербайджанской демократической республики, существовавшей в 1918–1920 годах.

Самое интересное, что тогда, в 1918 г, как и в 1990-х именно Армения предъявила территориальные претензии на Нахчыван и Карабах, но и напала на Азербайджан, также как и на Грузию (с претензиями на Борчалинский уезд ).

А теперь любое упоминание о правопреемственности в азербайджанской конституции Ереван умудряется трактовать как «территориальные притязания» Азербайджана к Армении.

Честно говоря, это тот случай, когда команде нынешнего премьер-министра Армении остро необходима консультация у юристов-международников. Которые объяснили бы, что означает в современном мире понятие правопреемственности. К примеру, в 1991-м году, после распада СССР Российская Федерация объявила себя правопреемницей СССР. Обязалась таким образом соблюдать подписанные Москвой договора, в том числе о ядерном разоружении, контроле над ракетными технологиями и т.д., унаследовала место СССР в Совбезе ООН, советские долги и зарубежную собственность, но не границы и территории. Границы в 1991 году чертили заново и, если территория СССР составляла 20 млн. кв. км, то территория России, - 17 млн. кв. км. Таких примеров в мире множество.

А теперь поговорим о территориальных притязаниях Армении к Азербайджану, теперь уже реальных, прямо вбитых в конституцию.

Для начала, вспомним текст конституции Армении: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу ее укрепления и развития во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».

Обратимся к тексту Декларации о независимости Армении: «Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года, имея целью создание демократического, правового общества…»

И вот сегодня в Армении на полном серьезе доказывают, что Декларация о независимости – это, дескать, «исторический документ», который сегодня уже не получится откорректировать или исправить, и относиться, мол, к нему следует именно как к историческому документу.

Вся проблема в том и состоит, что в течение всего времени существования независимой Армении после распада СССР, с 1991-го по 2023 г. эта самая конституционная норма, объявляющая часть территории Азербайджана территории Армении, была никакой не «данью истории», а вполне себе действующим документом. Именно на основании этой конституционной нормы в 1998-м году Роберт Кочарян получил право занять пост премьер-министра, а потом и президента Армении. В 2003-м году это же «конституционная норма» позволила ему переизбраться на второй срок. На оккупированных азербайджанских землях служили армянские призывники, кстати говоря, туда же отправился служить в армию сын Никола Пашиняна – Ашот Пашинян. За счёт трансферов из бюджета Армении формировался «бюджет Нагорного Карабаха». Доходило до того, что карты с «включением» оккупированных азербайджанских земель Армения умудрялась пропихнуть в официальные публикации ЕАЭС.

Просто напомним: в 2003-м году Конституционный суд Армении разбирал вопрос, имеет ли право Роберт Кочарян занимать пост президента Армении. Согласно армянским законам, для этого необходимо было 10 лет проживать на территории Армении. Кочарян жил в Карабахе, на тот момент уже оккупированном Арменией. И даже занимал пост «президента» созданного здесь оккупационного режима. И конституционный суд Армении постановил: всё в порядке, на основе решения Верховного Совета Армянской ССР Карабах «воссоединился» с Арменией, так что проживание Кочаряна в Карабахе можно посчитать проживанием в Армении.

А в 2024-м году тот же Конституционный суд Армении, рассматривая регламент работает двусторонние комиссии по делимитации границ, постановил, что Карабах – это территория Азербайджана, а решение о «миацуме» — это, дескать, история.

И сегодня нам предлагают просто поверить на слово, что в Армении про эту свою конституционную норму на минуточку забудут. Решит, мол, конституционный суд – и все будет в порядке. Тут уж очень хочется спросить: а в третий раз конституционный суд не передумает? И вообще, можно ли доверять решениям такого конституционного суда, внутри страны – решать самим армянам. Но на внешней арене – уже нет. Можно вспомнить, как Никол Пашинян «переобувался в пируэте» и стремительно переходил от лозунгов «Карабах — это Армения, и точка!» к подписанию документов, где уже Карабах признавался территорией Азербайджана. И для политика менять позицию в общем-то позволено. Во всяком случае, закон этого не запрещает. А вот конституционный суд не может вести себя как флюгер. Здесь все должно быть выверено и не может меняться в зависимости от политической конъюнктуры. Даже если называть её «конструктивной позицией» или «политической волей».

Не будем иронизировать, насколько сильно Никол Пашинян подмял конституционный суд под себя. Это внутренние дела Армении.

Но очевидно, что в любой момент это или следующий правительство может передумать игнорировать то, что написано в конституции. И прочитать отсылку к Декларации о независимости и постановлению верховного совета Армянской СССР о «миацуме» не как дань истории, а как действующую норму, и вновь развязать войну, как это дважды уже случалось в 20 веке.

Можно долго спорить и рассуждать, почему Армения оказалась чемпионом по территориальным притязаниям к своим соседям. Возможно, все дело в том, что её создавали на Кавказе как инструмент чужой политики именно для реализации планов территориальных притязаний к Османской империи. И в результате под территориальные захваты здесь было заточено всё: история, идеология, культура и т.д..

Но при такой предыстории Азербайджан имеет право, подберем самый мягкий эпитет, не полагаться просто на заверения Никола Пашинина о том, что там теперь будут читать свою Конституцию и упоминание в ней о Декларации независимости с каким-то другим пониманием.

И позиция Азербайджана совершенно естественна, и будь на его месте любая другая страна, то она поступила бы точно также, как действует официальный Баку.

Фуад Ахундов - политолог