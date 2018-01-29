На экспертной площадке Baku Network обсуждались итоги Всемирного экономического форума (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной площадке Baku Network проведены очередные обсуждения, посвященные итогам Всемирного экономического форума, состоявшегося 23 - 26 января в Давосе.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, политолог Фикрет Садыхов, заместитель главного редактора портала Milli.az Эльчин Алыоглу, эксперт-экономист Фархад Амирбеков.

“Если мы рассмотрим Давосский форум 2018 года, то увидим, что он отличается от предыдущих форумов, да и от множества недавно проведенных форумов, включая Санкт-петербургский, несколькими сублимационными моментами. Азербайджан убедительнейшим образом продемонстрировал своими действиями и политикой, что экономика страны будет развиваться не только за счет нефти или прочего сырья. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел более 30-ти встреч и дал достаточно четко понять не только Западу, но и бурно развивающемуся Востоку, что Азербайджан является крупнейшим транспортным хабом в регионе”, - сказал Эльчин Алыоглу.

Он добавил, что, реализовав железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, Азербайджан сблизил Европу и Азию и что проект позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Китая в Европу и обратно.

“Выступая на форуме, Президент Азербайджана дал четкий и ясный анализ сложившейся экономической ситуации как в Азербайджане, регионе, так и во всем мире. Он дал понять, что Азербайджан - это самостоятельный игрок не только в региональной, но и мировой политике, а также что Азербайджан является страной, объединяющей несколько континентов и много стран. Выступление Президента Азербайджана позволило присутствовавшим на форуме в полной мере понять, что сегодня собой представляет Азербайджан, каковы реалии и перспективы страны”, - сказал Фикрет Садыхов.

“В целом Давосский и ему подобные форумы являются местом, где крупный бизнес, влиятельные люди не просто обсуждают модные темы. Это громкое мероприятие всегда сопровождается аналитической работой. Второй год подряд команда организаторов Всемирного экономического форума ведет подсчет ВВП и ряда других показателей 110 стран в качестве основного показателя их экономического роста. Эти показатели призваны продемонстрировать не количественные, а качественные изменения в исследуемых странах. Страны делятся на две группы - развитые и развивающиеся страны. Так вот во второй группе Азербайджан занял третье место, что является достаточно впечатляющим результатом, итогом очень большой работы не только политической элиты, но и всего общества”, - сказал Фархад Амирбеков.

Эксперт добавил, что данный показатель послужит еще большему привлечению иностранных инвесторов в Азербайджан.

Эльхан Алескеров, в свою очередь, отметил, что, расширяя экономическое сотрудничество за рубежом, Азербайджан предлагает свои экономические инициативы не только Западу, но и Востоку и всему миру.

“Подход Азербайджана соответствует сфере его экономических интересов, тянущих за собой перспективы решения многих политических проблем. Дивиденды, которые Азербайджан получает на международных рынках, возрастут, об этом свидетельствует множество проектов Азербайджана в Сербии, Турции, Центральной Азии и так далее. Форум в Давосе еще больше открыл для Азербайджана двери на мировой рынок. Благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан шаг за шагом двигается в свое будущее с улучшающимися экономическими показателями. Мы, несомненно, являемся свидетелями начала постсырьевой эры”, - сказал руководитель Экспертного совета.

http://bakunetwork.com



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(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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