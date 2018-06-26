Армянские "страусы" под "Полонез" из Баку: азербайджанские ВС всё ближе к Еревану

Власти Армении решили выбрать политику отрицания. После апрельской войны 2016 года уже бывшее руководство страны всячески отрицало (и продолжало бы отрицать по сей день) потерю стратегических высот на линии фронта. Потом начали появляться данные о потерях среди личного состава, а впоследствии официальный Ереван фактически молчаливо признал факт потери территорий.

В мае 2018-го история повторилась, на этот раз на территории Нахчыванской автономии. И хотя в своём последнем заявлении новоиспечённый премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что никакие земли потеряны не были, а азербайджанские войска передислоцировались на своей же территории, даже сами армяне пишут ровно об обратном.

Впрочем, даже сам разговор о потере Арменией территорий был начат и подогревался именно в армнете. Так, в своей статье «Азербайджан продвигается на фоне смены караула в Армении» Эмиль Санамян из Института армянских исследований Университета Южной Калифорнии открыто пишет о том, что Армения утратила контроль над значительными территориями.

Армянские пользователи социальных сетей вовсю размещают в интернете фотографии новых азербайджанских постов, которые расположены на более выгодных высотах, нежели армянские позиции, и потому представляют особую угрозу. Однако официальный Ереван продолжает утверждать, что «нельзя было потерять территории без единого выстрела».

Это уж скорее вопрос к армянской стороне: как они умудрились прозевать перемещения азербайджанских войск на новые позиции и размещение новых постов. Сейчас на Западе говорят о новой формы ведения войны.

Новая форма – это война не только и не столько на поле боя, сколько вне него. Новая, гибридная война – это и военная мощь, и пропаганда, и финансовые ресурсы, и политическое влияние, и многое из того, в чём Армения явно уступает Азербайджану. Из-за экономического развала страна-оккупант уже многие годы стагнирует абсолютно во всех сферах.

Так, бережно взращиваемая Республиканской партией Армении и одиозным Саргсяном концепция «нации-армии» потерпела окончательный крах после ареста Манвела Григоряна, в загашнике у которого было найдено то, чего не было даже у Януковича с его золотыми "батонами". Бывший президент Украины хотя бы «поддерживал страусов», а вот кого поддерживал опальный армянский генерал, воруя у армянских солдат пайки и даже письма, – вопрос открытый.

Власти Армении, конечно, могут продолжать отрицать и интерпретировать в выгодном им ключе происходящее на границе, однако уверенности армянам, которые теперь имеют честь воочию наблюдать азербайджанских военных, это не прибавляет. Не увеличивает оптимизма армян и всё новая военная техника, появляющаяся на вооружении азербайджанской армии, которую любой желающий мог наблюдать на параде в честь столетия Вооружённых сил Азербайджана 26 июня.

В конце концов, какая обычному фермеру разница, кто и на чьей территории передвигал позиции, если в конечном счёте он и его угодья оказываются под носом у вооружённых сил другой страны? Властям в Ереване невдомёк, что говорить и утверждать можно что угодно, однако по факту, начиная с 1994 года Армения не приобрела абсолютно ничего, в то время как официальный Баку планомерно вытесняет Армению, в том числе и с оккупированных территорий.

По всему видно, что миф о «непобедимой армянской армии» разваливается, подобно песчаному замку при приливе. И пока руководство Армении продолжает прятать голову в песок, подобно страусам Януковича, приливы со стороны Баку, рушащие «армянские замки», становятся всё сильнее и сильнее. И в то время как Армения пишет жалобы всем от Минска до Вашингтона из-за продажи военной техники Азербайджану, официальный Баку продолжает усиливаться как на фронте, так и вне него. И как бы не получилось так, что в один прекрасный день Пашинян будет всё так же с напускным спокойствием рассуждать о перемещении азербайджанских войск уже где-то под окнами своего кабинета.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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