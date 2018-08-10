Российский эксперт считает перспективным расширение формата Баку - Москва - Анкара

10 августа 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Региональная ось Баку - Москва - Анкара - это перспективный формат, и думается, он приобретет еще большую значимость, если будет расширен.

Об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов, комментируя значимость и перспективы данного трехстороннего формата.

По словам политолога, региональная ось Азербайджан - Турция - Россия отвечает единой цели, сфокусированной на сохранении стабильной и безопасной ситуации в регионе.

«Сотрудничество России, Азербайджана и Турции выгодно всем, кто заинтересован в стабильности не только на Южном Кавказе, но и в большом регионе вокруг Каспийского моря. Ось Москва - Баку - Анкара сама по себе крайне важна для развития добрососедских отношений, но она также может быть частью других, более широких объединений. Недавно в ЮАР прошёл саммит БРИКС, на нём присутствовал президент Турции Эрдоган, к объединению присматривается Иран. Можно вспомнить ШОС, куда Иран уже вошел и куда зовут Турцию. Думаю, чем больше будет таких взаимоперекрывающих форматов для честного и открытого обсуждения насущных проблем, тем лучше», - сказал российский политолог.

Он отметил, что на постсоветском пространстве есть формат СНГ, ЕАЭС, которые также открыты для дружественных России стран.

«Политики должны чаще общаться друг с другом, искать компромисс по всем, даже малозначимым на первый взгляд вопросам, так удастся избежать больших конфликтов. Мы видим, насколько взвешенная и сбалансированная сегодня политика у Азербайджана. Он не входит в какие-то союзы, но сотрудничает со всеми. Достаточно прагматичную политику проводит сегодня Турция. Это и член НАТО, и присматривается к ШОС и БРИКС. В свою очередь, Россия последовательно выступает за взаимодействие со всеми странами, и это крайне важно сегодня в системе международных отношений», - сказал глава центра.

( Автор: Матанат Насибова)

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