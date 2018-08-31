В Ереване предупредили о неизбежном крахе Армении

БАКУ /Trend/ - Триумфальный приход нынешнего правительства Армении к власти - как итог так называемой «бархатной революции», не оправдал больших ожиданий и надежд армянского народа.

Эту реальность отмечают в Армении не только противники ныне действующего режима, но и признают государственные служащие, которые на свой страх и риск заявляют о том, что Армения находится в шаге от катастрофы, политической, военной и экономической.

На днях армянское издание «Аравот» опубликовало критическую статью представившей мнения четырех депутатов национального собрания Армении, в которой были четко расставлены все акценты, указывающие на провальную политику правительства Пашиняна и его команды.

В статье расставлены важные акценты внутренней и внешней политики, Армении.

Ее суть в том, что армянский народ вступил в новую «историческую эпоху», примитивное восприятие которой ведет к явной катастрофе.

Итак, в материале отмечается, что за 100 дней правления Никола Пашиняна, серьезно нарушен внешнеполитический прообраз Армении, а внутри страны царит неразбериха.

Сообщается, что армянский премьер за сравнительно небольшой срок (с момента прихода к власти) беспрецедентно обострил отношения с военно-политическим союзником номер 1 – Россией, а главное, нет никаких явных признаков того, что эта тенденция прекратится.

Более того, нет каких-либо подвижек и в Европейском направлении, нет намерений со стороны ЕС и по расширению программ помощи Армении. Вывод такой, что Армении денег из Европы не дождется.

По мнению армянских депутатов последний «громкий» митинг, посвященный ста дням правления премьера Пашиняна, который запомнился всем его же неуравновешенными заявлениями, снизил кредит доверия ЕС и СЕ к Армении, вызвав волну недоумения и беспокойства в этих авторитетных структурах, ставя под сомнение взятые Арменией перед мировым сообществом обязательства в плане демократии и прочих ценностей

То есть фактически парламентарии признали некомпетентность Пашиняна - как серьезного политика и лидера страны.

Тематика запада занимает в материале особое место, и в нем говорится о том, что по сей день, нет никаких подвижек в американском направлении, которые указывали бы на желание придать новое содержание двусторонним отношениям, а главное нет - американских инвестиций!

То есть, вывод напрашивается очень примитивный. Если нет денег - значит нет доверия…

Дальше, больше. Разумеется, армянские политики не могли обойти вниманием и карабахскую проблему, которая, по их мнению, из-за огульных и безответственных заявлений, сделанных Николом Пашиняном едва ли может найти дипломатическое урегулирование.

Именно поэтому армянские парламентарии серьезно опасаются вероятности возобновления широкомасштабных военных действий в Карабахе.

По их словам, в течение всего 100 дней Армения последовательно отдалялась от старых союзников, не приобретая равноценных новых, и еще вдобавок может столкнуться с новыми вызовами политическими и военными.

В статье говорится о несостоятельности армянской армии, о том, что солдат и офицеров возглавляют некомпетентные люди, которые занимаются дешевым пиаром правительства.

Что любопытно, именно в контексте карабахской проблемы, в Ереване выражают крайнюю озабоченность проблемами в отношениях с Россией, и политикой поставок российских вооружений. Это также неудивительно, поскольку этот чувствительный для Армении вопрос был и остается самым болезненным.

В статье затронут еще один важный аспект, связанный с состоянием полуразваленной армянской экономики, а точнее с лживой пропагандой ее прогресса и процветания, которая поддерживается со стороны власти.

«Что касается экономики, то у нас имеется прогресс восприятий, звучат заявления, имеющие отдаленную связь с экономикой. При такой скорости в определенный момент времени можно дойти до ситуации, когда вместо необоснованных восхвалений текущие статистические записи послужат пониманию подтекста, возвещающего о надвигающейся катастрофе. В какой-то момент станет ясно, пожалуй, какой катастрофой является для любой политической власти невидимая пока выжидательная позиция испуганного или готового к бегству капитала. В то же время «отбеленная» экономика еще в течение десяти месяцев будет фиксировать фейковый экономический рост, и рост занятости. Люди не поймут, почему, если есть рост, вокруг растет безработица, замедляется торговля или сокращается содержимое обеденного стола», - подчеркивается в статье, где также говорится, что наступит момент, когда кто-то должен будет ответить за весь бардак, царящий в стране.

Подводя итоги статьи, (под которой поставили подписи четыре армянских парламентария), можно расценить ее как открытый месседж властям Армении, о том, что их лживые иллюзии о наличии какого-то прогресса в политике, экономике, в вопросе Карабаха могут в итоге обернуться серьезной катастрофой для всей страны.

В то же время этот месседж обращен и к обществу, которое также должно быть готово к плачевным последствиям из-за шагов и действий нынешнего правительства, которые сведут Армению в глубокую пропасть…

Матанат Насибова, обозреватель Trend

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