Интерес к акциям азербайджанских банков постепенно повышается - эксперт

БАКУ /Trend/ - Постепенная стабилизация банковского сектора Азербайджана подстегнула интерес к акциям банков, торгующихся на Бакинской фондовой бирже, сказал в среду Trend эксперт по рынкам капитала Джафар Ибрагимли.

Эксперт отметил, что в настоящее время в Азербайджане есть два банка, акции которых свободно торгуются на рынке - Международный банк Азербайджана и Kapital Bank. По его словам, акции Kapital Bank в настоящее время продаются выше своей номинальной стоимости, тогда как ценные бумаги Международного банка Азербайджана - чуть ниже своей номинальной стоимости.

"Акции Kapital Bank в настоящее время продаются по стоимости в 34-35 манатов за ценную бумагу, при номинальной стоимости 12,39 маната. Основная причина подобного интереса связана с тем, что по итогам прошлого года акционеры банка получили дивиденды в размере около шести манатов за каждую акцию. Финансовые показатели банка, в частности прибыльность, по итогам первого полугодия также показывают, что его прибыльность в текущем году будет еще выше, нежели в прошлом. А инвесторы, в свою очередь, всегда реагируют на такие новости", - сказал Ибрагимли.

Коснувшись Международного банка Азербайджана, эксперт отметил, что процесс реструктуризации банка положительно повлиял на стоимость его акций.

"Акции Международного банка Азербайджана сильно подешевели в 2016 году. Тогда при номинальной стоимости одной ценной бумаги в 0,27 маната, она торговалась на бирже по 0,07 маната. В настоящее время стоимость акций банка выросла вдвое - до 0,15 маната за каждую ценную бумагу. Я полагаю, что сегодня инвесторы ждут финансовых показателей банка по итогам 2018 года. Капитал банка уже восстановлен, реструктуризация завершена, идет подготовка к приватизации. Если банк покажет хорошие результаты по итогам года, то интерес к его акциям возрастет", - отметил Ибрагимли.

Ибрагимли добавил, что на сегодняшний день для привлечения инвесторов остальные банки страны также должны активно присутствовать на бирже и проводить IPO.

"Банковский сектор Азербайджана находится на несколько шагов впереди остальных сфер экономики страны. Сегодня любой азербайджанский банк мог бы провести IPO, и я считаю, что данный шаг был бы весьма успешным. Просто необходимо, чтобы их финансовые показатели достигали уровня, позволяющего привлекать зарубежных инвесторов", - отметил Ибрагимли.

На сегодняшний день о намерении провести первичное публичное размещение акций сообщил Unibank. Как ранее сказал журналистам председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов, данный шаг является стратегической задачей для банка. При этом глава банка заметил, что для этого необходимо укрепить финансовые показатели и держать их на стабильно высоком уровне на протяжении определенного времени.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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