Положительные результаты второго соцпакета Президента Азербайджана ощутят все семьи - депутат

БАКУ /Trend/ - Распоряжение, подписанное накануне Президентом Ильхамом Алиевым, продолжает революционные шаги, предпринимаемые с первых месяцев 2019 года в направлении дальнейшего улучшения благосостояния граждан. Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ханлар Фатиев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июня подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы. Согласно распоряжению, минимальная месячная заработная плата устанавливается в размере 250 манатов.

Фатиев отметил, что осуществление подобных социальных мер составляет неотъемлемую часть государственной политики.

«С 1 марта этого года на 38,4 процента, т.е., на 50 манатов, повысилась минимальная заработная плата, составив 180 манатов. Тем самым в Азербайджане была повышена зарплата почти более 400 тысяч граждан. А с 1 сентября минимальная заработная плата поднимется до 250 манатов», - сказал Фатиев.

Он подчеркнул, что данное распоряжение можно назвать настоящим революционным шагом в направлении дальнейшего улучшения материального положения граждан

Депутат добавил, что положительные результаты второго социального пакета, который будет реализован с сентября, будут ощущаться во всех семьях.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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