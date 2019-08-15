Партия «Ени Азербайджан» с большой решимостью готовится к муниципальным выборам - депутат

БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), будучи правящей партией, с большой решимостью готовится к муниципальным выборам. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) от ПЕА Ханлар Фатиев.

"Благодаря проводимой Президентом Азербайджана, председателем партии Ильхамом Алиевым целенаправленной политике и экономическим и социальным проектам, народ верит и доверяет власти. Только в 2019 году главой государства было подписано большое количество распоряжений и указов для дальнейшего улучшения материального и экономического положения граждан", - сказал депутат.

Он выразил уверенность в том, что это единство народа и власти наглядно продемонстрирует себя на предстоящих в декабре этого года муниципальных выборах и парламентских выборах в 2020 году.

Фатиев добавил, что партия «Ени Азербайджан», будучи правящей партией, как и на всех выборах, с большим упорством готовится и к муниципальным выборам. Учитывая, что муниципалитеты как органы местного самоуправления являются частью демократического общества, предстоящие выборы имеют большое значение.

Депутат отметил, что на муниципальных выборах в Азербайджане ПЕА выдвинет около 18 тысяч кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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